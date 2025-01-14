Імунітет для переговорів з Трампом чи арешт: як вчинить Швейцарія з Путіним

Берн пропонує переговори за участі двох президентів.

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Швейцарія готова надати імунітет Путіну для мирних переговорів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Переговори Трампа та Путіна можуть відбутися у Швейцарії

Берн запропонував недоторканність Путіну для участі в саміті

Швейцарія може гарантувати імунітет від арешту російському президенту Володимиру Путіну, якщо він приїде на територію країни для участі в мирних переговорах із президентом США Дональдом Трампом, повідомляє The Times.

Згідно з виданням, уряд Швейцарії має право зробити виключення для заходів, спрямованих на досягнення миру. Таким чином, Путіну буде гарантована недоторканність на час саміту.

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Офіційний представник МЗС Швейцарії Ніколя Бідо підтвердив, що Берн підтримує ідею нового мирного саміту.

"Берн регулярно інформує Київ, Москву та Вашингтон про готовність провести новий саміт для пошуку миру в Україні", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо.

Однак, навіть у разі запрошення Путіна, Швейцарія юридично зобов’язана виконати ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Переговори Путіна та Трампа - що відомо

Як писав Главред, нещодавно Швейцарія заявила про готовність прийняти саміт для тристороннього діалогу за участю Києва. Країна готова стати майданчиком зустрічі Путіна та Трампа.

Також було озвучено вимоги Путіна на переговорах з Трампом. Диктатора Кремля дуже турбує, як світ виглядатиме після війни, тому він вимагає гарантій.

Своєю чергою експерт Олег Шамшур назвав небезпеку зустрічі Путіна та Трампа. За його словами, для очільника США головними є його власні інтереси, а не України.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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