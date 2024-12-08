Переговори Трампа з Путіним: експерт розкрив імовірний сценарій

Одним із важливих завдань є встановлення робочих контактів із представниками команди Дональда Трампа.

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З'явився ймовірний сценарій переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

Що відомо:

Єрмак налагоджує контакти з командою Трампа

Можливий візит Кіта Келлога до Москви

Візит Андрія Єрмака та його зустріч із представниками команди Дональда Трампа мали продемонструвати, що саме він є головним перемовником України та політичним куратором переговорного процесу, заявив політолог Володимир Фесенко.

"Наразі він (Єрмак, - ред.) займається організацією і підготовкою першого і другого Глобального саміту миру. Наскільки я розумію, це завдання Єрмак виконує за дорученням президента Зеленського", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що ще одним важливим завданням було встановлення робочих контактів із представниками команди Трампа і, найімовірніше, це майбутні візаві Єрмака з перемовин, помічник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волтс і майбутній спецпредставник США в переговорах між Росією та Україною Кіт Келлог.

"Важливо й те, що в переговорах брав участь Джей-Ді Венс, майбутній віцепрезидент США. Найімовірніше, це означає, що Венс може виконувати роль політичного супервайзера, куратора переговорного процесу від команди Трампа. Хоча він, можливо, не буде безпосередньо займатися цим питанням, але буде спостерігати і контролювати процес", - пояснив він.

Співрозмовник не виключив, що українська сторона під час зустрічі, ймовірно, представила своє бачення ключових питань переговорного процесу. Майже напевно можна сказати, що одна з головних цілей цього візиту полягала в тому, щоб підтвердити представникам Трампа готовність України брати участь у переговорах.

Він також вказав, що тепер американська сторона також має встановити подібні робочі контакти з російською стороною, щоб з'ясувати її готовність до переговорів, а також визначити їхній формат.

Політолог каже, що серед питань, які потребують розв'язання: коли і де можуть розпочатися переговори, хто представлятиме Росію, який статус матимуть США в цих переговорах, а також порядок денний - що саме обговорюватиметься.

"Наступний крок, найімовірніше, полягатиме в тому, що американська сторона спробує домовитися або про візит Кіта Келлога до Москви, або про телефонну розмову між Трампом і Путіним", - додав Фесенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду:

Раніше повідомлялося про те, що Віктор Орбан передасть Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну сигнал від Дональда Трампа. Орбан може відновити свою "миротворчу місію", щоб передати "послання" президенту України Володимиру Зеленському, голові Кремля Володимиру Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Нагадаємо, раніше Фесенко розповів про те, чи може Трамп швидко закінчити війну в Україні. Наразі у новообраного президента США Дональда Трампа немає чіткого і конкретного плану по завершенню війни в Україні, і початку переговорів з РФ.

Як повідомляв Главред, глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди новообраного президента США Дональда Трампа. Офіційні представники обох сторін понад годину обговорювали ситуацію на полі бою.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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