Єрмак зустрівся з представниками Трампа у США: ЗМІ розкрили подробиці розмови

Зустріч не була спрямована на обговорення потенційного плану миру.

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Українська делегація мала зустріч у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото Вікіпедія, УНІАН

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Єрмак зустрівся з командою Трампа

Обговорювали ситуацію на фронті

Питання плану миру в Україні не підіймали

Цього тижня голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із представниками команди новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише CNN.

Згідно з оприлюдненою інформацією, зустріч у Вашингтоні відбулася на Капітолійському пагорбі у середу, 4 грудня, між обраним віце-президентом Джей Ді Венсом та новим радником з національної безпеки Майком Волцем із боку США. З української сторони були Андрій Єрмак та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

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У матеріалі йдеться, зустріч не була спрямована на обговорення потенційного плану миру або вирішення війни.

Українські офіційні особи, своєю чергою, намагалися донести Волцу та Венсу свою точку зору на ситуацію та налагодити з ними стосунки. Як зазначило одне з джерел, українська сторона вважає, що досягла своїх цілей і залишилася задоволена результатами зустрічі.

У виданні додають, що офіційні представники обох сторін більш ніж годину обговорювали ситуацію на полі бою.

"Українці запропонували загальну схему своєї оборонної стратегії, але не вдавалися в докладні деталі. Волц та Венс здебільшого слухали", - йдеться в матеріалі.

Також видання уточнює, що українська делегація не зустрічалася з обраним Трампом спецпредставником по Україні Кейтом Келлогом під час свого візиту в середу.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, спецпредставник США щодо України та Росії, призначений новообраним президентом Штатів, заявив, що російсько-українську війну треба закінчувати й не варто недооцінювати Трампа - він має намір виконати свої зобов'язання.

Напередодні також аналітик Валерій Клочок зауважив, що Дональд Трамп під час свого президентства намагатиметься сприяти перемовинам, щоб зменшити рівень ескалації війни в Україні.

Генерал у відставці Веслі Кларк повідомляв, для того, щоб запустити завершення війни агресора Росії проти України, треба створити необхідні умови. Окупанти мають залишити українські території, потрібно знайти викрадених дітей і зниклих безвісти людей, провести розслідування воєнних злочинів, і вбивств українських військовополонених.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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