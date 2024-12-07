Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Єдиний компромісний варіант": Фесенко сказав, який сценарій завершення війни розглядає Трамп

Альона Вороніна
7 грудня 2024, 15:52
464
У команди Трампа є дві ідеї щодо того, як можна завершити війну в Україні.
'Єдиний компромісний варіант': Фесенко сказав, який сценарій завершення війни розглядає Трамп
Фесенко сказав, який сценарій завершення війни розглядає Трамп/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Основні тези Фесенка:

  • У команди Трампа є дві ідеї щодо завершення війни в Україні
  • Ключова ідея передбачає пошук компромісу на основі заморозки конфлікту

Позиція команди обраного президента США Дональда Трампа щодо можливих переговорів стосовно завершення війни в Україні ще точно не визначена. Ця позиція ще узгоджується, але є деякі базові речі, з приводу яких, схоже, існує консенсус у команді Трампа.

Зокрема, головна ідея – пошук компромісу на основі заморозки конфлікту, тобто припинення бойових дій по лінії фронту. Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

"Оце ключова ідея. Цієї ідеї дотримується Кіт Келлог, її підтримує Джей-Ді Венс. У принципі, тут консенсус: у команді Трампа майже всі підтримують цю ідею. І насправді це єдиний компромісний варіант завершення війни. Інших компромісних варіантів немає: тут або перемога Росії, або перемога України. А компроміс – це завершення по лінії фронту", – зазначив Фесенко.

У той же час він наголосив, що проблема полягає у відсутності стабільної лінії фронту. Він наголосив, що домовлятися про завершення бойових дій можна, лише якщо стабілізується лінія фронту.

"Можна домовлятися про завершення бойових дій, якщо лінія фронту стабілізувалася. А якщо, як зараз, Росія просуває цю лінію фронту, спочатку треба або домовитися про припинення вогню (я поки що мало вірю у те, що Росія на це погодиться), або треба зупинити ворога. І тоді через певний час можна домовлятися про заморозку. Але заморозка – це ключова ідея позиції команди Трампа", – сказав експерт.

Але, за словами Фесенка, у команди Трампа є ще друга можлива ідея – вони готові запропонувати Путіну як бонус та стимул для того, щоб він припинив війну проти України, мораторій на членство України в НАТО. І така пропозиція може прозвучати з дуже високою вірогідністю.

"Українська сторона невипадково, на мій погляд, останнім часом почала форсувати тему членства України в НАТО, підвищуючи ставки. Мета саме в цьому. Є розуміння, і про це зазначено в листі Андрія Сибіги до колег-міністрів країн НАТО, що поки триває війна, ми не станемо членами НАТО. Але щоб посилити позицію України на майбутніх переговорах, давайте нагадаємо про можливість запрошення України в НАТО. Поки що до цього в НАТО не готові. Ще більше не готові в команді Трампа", – зазначив Фесенко.

Він не відкидає варіанту, що ця тема піднімається Україною для того, щоб спонукати команду Трампа щось нам пообіцяти, щоб бонуси пропонували не тільки Путіну, а й Україні. Наприклад, гарантії безпеки від США.

Дивіться відео інтервʼю Главреду Володимира Фесенка про результати візиту Єрмака до США:

Чи може Трамп вплинути на завершення війни в Україні – останні новини

Раніше повідомилося, що у Трампа є три основні варіанти плану закінчення війни в Україні. Усі три варіанти відкидають можливість вступу України в НАТО, що Зеленський називав ключовим.

Як повідомляв раніше Главред, у статті Foreign Policy розповіли, як перемогти на переговорах із РФ. Завдання України та її західних партнерів – знайти спосіб повернути ситуацію так, щоб вести переговори з позиції сили, пише Foreign Policy.

Також раніше повідомлялося, що Шольц зробив заяву після розмови з Трампом. Глава німецького уряду Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Після цього Шольц висловив упевненість у здатності "розробити спільну стратегію щодо ситуації в Україні".

Читайте також:

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Фесенко мирні переговори з Росією
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Заживо згоріли в машинах": зʼявились страшні подробиці удару РФ по Запоріжжю

"Заживо згоріли в машинах": зʼявились страшні подробиці удару РФ по Запоріжжю

17:58Україна
"Доведеться виводити людей": що буде після втрати Курахового

"Доведеться виводити людей": що буде після втрати Курахового

17:55Україна
До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст

До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст

16:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на 2025 рік: в одного знака зодіаку почнеться період дикого везіння

Гороскоп Таро на 2025 рік: в одного знака зодіаку почнеться період дикого везіння

Карта Deep State онлайн за 7 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це ва-банк": ЗСУ близькі до втрати відразу п'яти міст, - військовий

"Це ва-банк": ЗСУ близькі до втрати відразу п'яти міст, - військовий

Хто власник кота: складна загадка, яку треба розгадати за 5 секунд

Хто власник кота: складна загадка, яку треба розгадати за 5 секунд

Росія атакувала Запоріжжя: горить СТО, багато загиблих та поранених

Росія атакувала Запоріжжя: горить СТО, багато загиблих та поранених

Останні новини

17:58

"Заживо згоріли в машинах": зʼявились страшні подробиці удару РФ по Запоріжжю

17:55

"Доведеться виводити людей": що буде після втрати Курахового

17:12

Розноситиме все вщент: названо найголовніші цілі для дронів-ракет "Пекло"

16:46

До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст

16:19

У РФ великі проблеми: ГУР уразило третину об'єктів, які постачають паливо

Мирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - ФесенкоМирні переговори можуть розпочати вже 20 січня, війна ризикує затягнутися - Фесенко
16:11

"Не виключаю": Фесенко назвав дату, коли можуть розпочатися офіційні переговори

15:52

"Єдиний компромісний варіант": Фесенко сказав, який сценарій завершення війни розглядає ТрампВідео

15:37

Повний розгром: ЗСУ "обнулили" кілька штурмових груп РФ в районі Курахового

15:31

Втратите щастя та здоров'я: що не можна бажати іншим 8 грудня - прикмети

Реклама
15:30

Загроза окупації Запоріжжя та Херсону: Путін "потирає руки" для торгів - ЦПД

15:13

Комфорт і гігієна: як часто треба прати бюстгальтер - точна відповідь

14:44

Три планети одночасно стали ретроградними: які справи краще відкласти

14:30

Треба знайти леопарда в лісі за 4 секунди: загадка для справжніх "Шерлоків Холмсів"

13:48

Путін на мушці: військовий США розповів, хто може ліквідувати главу Кремля

13:36

Гороскоп Таро на 2025-й для Близнюків: найвдаліші та найприбутковіші місяціВідео

13:34

Повернення українських полонених: омбудсмен виступив із важливою заявою

13:25

На ключовому напрямку загострюється ситуація: ворог вишукує больові точки ЗСУ

13:11

Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності

12:54

Коли в Україну прийде сильне похолодання: синоптик назвала дати

12:44

"З нього нічого не вийде": у Росії опустили популярного коміка-путініста

Реклама
12:37

Дістане аж до Москви: які об'єкти в РФ може знищити ракета-дрон "Пекло"

12:17

Прифронтові райони залишаться без аптек. Експерти б’ють на сполох

11:57

Зробить настрій на свята: що треба зробити, щоб пуансетія рясно зацвіла

11:42

Росіяни активізувалися в Курській області: в ЗСУ заявили про просування ворога

11:34

Гороскоп Таро на 2025 рік: в одного знака зодіаку почнеться період дикого везінняВідео

11:26

Україна отримала другу партію F-16 від Данії: Зеленський зробив важливу заяву

11:06

"Зможемо розробити спільну стратегію щодо України": Шольц зробив заяву після розмови з Трампом

10:55

У столиці російської Адигеї гриміли вибухи: біля аеродромому підіймається дим

10:06

ЗСУ влаштували хитру засідку на Курщині: погромили техніку, взяли ворога в полон

09:27

Морські дрони потужно атакували цілі РФ на газових платформах в Криму: у ВМС показали відеоВідео

09:24

Гороскоп Таро на 2025 рік для Тельців: коли відбудуться великі зміни та буде прибутокВідео

09:24

Карта Deep State онлайн за 7 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

"Буде заходження в одну точку": як Україна може добити Кримський міст - Світан

08:42

РФ вдарила балістикою по Конотопу, прогриміли два вибухи: подробиці

08:10

Про що таємно домовилися Лукашенко і ПутінПогляд

07:49

Байден розкрив, скільки військових США розгорнуті в Європі для стримування агресії РФ

07:10

Що на малюнку зображено неправильно: треба знайти помилку за 30 секунд

06:10

Про Сирію, біженців і російську інформаційну війнуПогляд

05:47

Гороскоп на завтра 8 грудня: Стрільцям - потужна удача, Тельцям - чудовий день

05:04

Що можна подарувати на Різдво чоловікові: ідеї для будь-якого бюджету

Реклама
04:45

"Це шанс його використати": експерт - про користь для України від перемоги Трампа

04:30

Хто придумав слово "мистецтво", якому менше 200 років: не усі знають відповідьВідео

04:13

"Справжня дорога смерті": лейтенант про суттєве погіршення ситуації у Покровську

04:00

Найкращий варіант для зими: які дрова підійдуть як для камінів, так і для печі

03:30

Мир з територіальними втратами: чи змусять Україну піти на такий крок - Огризко

03:02

Не лише для смаку: навіщо додають сіль у випічку, цікава особливість

02:20

Прогноз погоди на Новий рік 2025: синоптик сказав, чи чекати снігу та морозу

01:42

"Це ва-банк": ЗСУ близькі до втрати відразу п'яти міст, - військовий

01:34

Лондон і Париж можуть відправити війська в Україну: з'явився несподіваний сценарій

00:45

Сікорський ефектно поставив на місце делегацію РФ в ОБСЄ

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти