'Єдиний компромісний варіант': Фесенко сказав, який сценарій завершення війни розглядає Трамп

У команди Трампа є дві ідеї щодо того, як можна завершити війну в Україні.

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Фесенко сказав, який сценарій завершення війни розглядає Трамп/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Основні тези Фесенка:

У команди Трампа є дві ідеї щодо завершення війни в Україні

Ключова ідея передбачає пошук компромісу на основі заморозки конфлікту

Позиція команди обраного президента США Дональда Трампа щодо можливих переговорів стосовно завершення війни в Україні ще точно не визначена. Ця позиція ще узгоджується, але є деякі базові речі, з приводу яких, схоже, існує консенсус у команді Трампа.

Зокрема, головна ідея – пошук компромісу на основі заморозки конфлікту, тобто припинення бойових дій по лінії фронту. Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

"Оце ключова ідея. Цієї ідеї дотримується Кіт Келлог, її підтримує Джей-Ді Венс. У принципі, тут консенсус: у команді Трампа майже всі підтримують цю ідею. І насправді це єдиний компромісний варіант завершення війни. Інших компромісних варіантів немає: тут або перемога Росії, або перемога України. А компроміс – це завершення по лінії фронту", – зазначив Фесенко.

У той же час він наголосив, що проблема полягає у відсутності стабільної лінії фронту. Він наголосив, що домовлятися про завершення бойових дій можна, лише якщо стабілізується лінія фронту.

"Можна домовлятися про завершення бойових дій, якщо лінія фронту стабілізувалася. А якщо, як зараз, Росія просуває цю лінію фронту, спочатку треба або домовитися про припинення вогню (я поки що мало вірю у те, що Росія на це погодиться), або треба зупинити ворога. І тоді через певний час можна домовлятися про заморозку. Але заморозка – це ключова ідея позиції команди Трампа", – сказав експерт.

Але, за словами Фесенка, у команди Трампа є ще друга можлива ідея – вони готові запропонувати Путіну як бонус та стимул для того, щоб він припинив війну проти України, мораторій на членство України в НАТО. І така пропозиція може прозвучати з дуже високою вірогідністю.

"Українська сторона невипадково, на мій погляд, останнім часом почала форсувати тему членства України в НАТО, підвищуючи ставки. Мета саме в цьому. Є розуміння, і про це зазначено в листі Андрія Сибіги до колег-міністрів країн НАТО, що поки триває війна, ми не станемо членами НАТО. Але щоб посилити позицію України на майбутніх переговорах, давайте нагадаємо про можливість запрошення України в НАТО. Поки що до цього в НАТО не готові. Ще більше не готові в команді Трампа", – зазначив Фесенко.

Він не відкидає варіанту, що ця тема піднімається Україною для того, щоб спонукати команду Трампа щось нам пообіцяти, щоб бонуси пропонували не тільки Путіну, а й Україні. Наприклад, гарантії безпеки від США.

Дивіться відео інтервʼю Главреду Володимира Фесенка про результати візиту Єрмака до США:

Чи може Трамп вплинути на завершення війни в Україні – останні новини

Раніше повідомилося, що у Трампа є три основні варіанти плану закінчення війни в Україні. Усі три варіанти відкидають можливість вступу України в НАТО, що Зеленський називав ключовим.

Як повідомляв раніше Главред, у статті Foreign Policy розповіли, як перемогти на переговорах із РФ. Завдання України та її західних партнерів – знайти спосіб повернути ситуацію так, щоб вести переговори з позиції сили, пише Foreign Policy.

Також раніше повідомлялося, що Шольц зробив заяву після розмови з Трампом. Глава німецького уряду Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Після цього Шольц висловив упевненість у здатності "розробити спільну стратегію щодо ситуації в Україні".

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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