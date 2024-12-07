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"Це шанс його використати": експерт - про користь для України від перемоги Трампа

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2024, 04:45
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Володимир Огризко переконаний, що перемога такого нестандартного політика не стане трагедією для України.
Трамп, Огризко
Трамп не стане трагедією для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Дональд Трамп - нестандартний політик, яким може скористатися Україна. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він переконаний, що немає жодної трагедії в перемозі Трампа на виборах.

"Вибачте за цинізм, це шанс його використати, його ж власний інтерес. Якщо Трамп відчує, що Україна хоче допомогти йому особисто і його Америці стати великими, треба бути останнім невігласом, щоб від такої пропозиції відмовитися", - сказав Огризко.

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Експерт акцентує на тому, що Україні варто просувати тези про те, що перемогти має саме демократичний світ.

"Питання треба ставити дуже просто. Чи хочете ви, щоб ера демократії у світі пішла в історію, і щоб автократія перемогла? Нехай дадуть відповідь на це просте, як кут 90 градусів, запитання. Якщо вони цього не хочуть, слід сідати і думати, що робити. Бо якщо вони нічого робити не будуть, автократія їх зрештою переможе. Ось і буде "велика Америка", але в історії, не в сучасності", - пояснив він.

Завершення війни в Україні - головні новини

Нагадаємо, майбутній радник із нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа розглядає кілька варіантів припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає заморожування війни з подальшими переговорами, а другий - членство України в НАТО в обмін на території.

Також Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що може завершити війну за 24 години, якщо Європа забезпечить фінансування. Він також натякнув на можливість використання заморожених російських резервів для досягнення угоди з Путіним.

Як повідомляв Главред, головною метою Росії є політичне поглинання України, від якої агресор ніколи не відмовиться. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україна має два варіанти розвитку ситуації: або здатися, або розгромити російську армію.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда.

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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