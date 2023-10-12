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"Цього не можна допускати": Буданов повідомив скільки ще Росія зможе вести війну

Юрій Берендій
12 жовтня 2023, 12:33 оновлено 12 жовтня, 13:05
Кирило Буданов повідомив скільки ще Росія зможе вести війну проти України.
Буданов, ВСУ, армия
Буданов повідомив скільки ще Росія зможе вести війну / Колаж Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com

Росія зможе продовжувати війну проти України до 2025 року. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, економіка Росії дозволяє продовжувати війну досить довго. Він також повідомив про порівняно низькі темпи відновлення кількості російської техніки. Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Щодо ресурсів, давайте по факту поговоримо. По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік", – заявив глава розвідки.

Буданов згоден, що в Росії є досить багато людських ресурсів, яких вистачить на тривалий період. Однак він також відзначив, що в України теж серйозний людський потенціал.

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"По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька. Інша справа, а чи готова Російська Федерація іти до верхньої межі, до останнього? По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь", – резюмував він.

Очільник Головного управління розвідки повідомив, що в жодному разі не можна допустити так званого "замороження конфлікту".

"Цього не можна допускати. По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. По-друге, неправильно з точки зору пам'яті тих, хто загинув, і тих, хто зараз воює", – вважає глава ГУР.

Він також поділився своєю версією, коли варто починати дипломатчні переговори із росією.

"Жодна війна у світі не закінчилася без підписання двостороннього, багатостороннього договору про закінчення війни чи чогось подібного. Багато є форматів, але завжди війна закінчується – треба ж якось порозумітися всім. Але в нашому випадку це можливо виключно, коли окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року", – сказав Буданов.

Буданов додав, що росіяни хочуть залишити все, як зараз, і починати розмову.

"Ні, я ж вам кажу, це буде просто зрада наших людей. Про це ж теж треба пам'ятати, що кілька мільйонів людей в окупації зараз живе, і вони чекають, коли їх звільнять. Це, до речі, одна з основних функцій держави", – резюмував глава розвідки.

Прогнози Буданова

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що війна в Україні, розв'язана країною-агресором Росією, не закінчиться цього року. За його словами, Україна "вибилася з графіка".

Буданов також повідомив, що в осінньо-зимовий період на Україну знову чекають масовані обстріли енергетичної інфраструктури - російські окупанти знову спробують влаштувати нам блекаут.

Раніше Буданов зазначав, що світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (за типом Третьої світової).

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ЗСУ ГУР Кирило Буданов
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