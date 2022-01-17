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МОЗ спростило вакцинацію підлітків від COVID-19: головні зміни

17 січня 2022, 17:48

Щоб вакцинувати дитину 12-17 років батькам досить просто записатися в будь-який центр щеплення.

вакцинація
/ УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України змінило правила дітей від 12 років проти COVID-19.

Про нові вимоги до вакцинації дітей від 12 до 17 років йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Скасування обов'язкових щеплень

Зазначається, що для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19 скасовано вимогу про наявність обов'язкових щеплень.

"Тепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам досить просто записати її в будь - який пункт або центр щеплення" - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Документи для вакцинації дітей

З собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров'я.

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Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Для вакцинованих від COVID-19 також є можливість генерації дитячого covid-сертифіката.

План обов'язкових щеплень

Водночас своєчасне проведення обов'язкових щеплень, передбачених Національним календарем, залишається важливим, оскільки захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб.

До 12 років (включно) діти в Україні повинні отримати щеплення:

  • від гепатиту В (три дози, закінчений курс вакцинації);
  • туберкульозу (1 доза, закінчений курс);
  • кору, паротиту, краснухи (2 дози, закінчений курс);
  • дифтерії, правця (5 доз);
  • коклюшу (4 дози, закінчений курс);
  • поліомієліту (5 доз);
  • ХІБ-інфекції (3 дози, закінчений курс).

В 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а в 16 - зробити щеплення від дифтерії та правця, які потрібно буде повторювати кожні 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України може прийняти рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від коронавірусу.

Також раніше керівник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що його відомство вже веде активну підготовку сертифікатів для бустерної дози вакцини від коронавірусу COVID-19.

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