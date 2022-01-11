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"Це безпечно": в Україні обдумують введення COVID-вакцинації для дітей від 5 років

11 січня 2022, 15:12

Вакцинацію дітей такого віку в МОЗ планують обговорити навесні.

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МОЗ обговорить щеплення від коронавірусу для дітей від 5 років / Reuters

Питання вакцинації від коронавірусу дітей від 5 років в Україні планують розглянути з квітня цього року.

Такі щеплення допоможуть попередити передчасну смертність. Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише ВВС.

Він наголосив, що досвід інших країн, у яких уже вакцинують від COVID-19 дітей такого віку, показує, що це безпечно.

"Завдяки щепленням від COVID-19 попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах", – зазначив Кузін.

Він пояснив, що поки що не було рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років. Тобто таке питання ще не розглядали на рівні Європи.

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"Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", – заявив головний санітарний лікар.

COVID-вакцинація дітей від 12 років

Зараз в Україні дозволено вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років. Таку вакцинацію МОЗ схвалило наприкінці жовтня 2021 року.

Вакцинувати рекомендується дітей віком від 12 до 17 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. При цьому щеплення не повинні робити тим підліткам, у яких є протипоказання до компонентів вакцини.

Кузін наголошує, що такі щеплення роблять тільки за бажанням батьків. Він розповів, що вже вакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.

"Частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих. Тобто нічого незвичного не зареєстровано", – сказав головний санітарний лікар.

Також він пояснив, у яких випадках краще вакцинувати дитину від COVID-19.

"Якщо дитина має супутні заварювання – онко, астма, серцево-судинні, то я б радив провести щеплення. Бо перебіг ковіду у такої дитини може бути важким. Якщо дитина здорова, то рішення буде залежати від того, наскільки часто ця дитина відвідує організовані колективи… Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту", – додав Кузін.

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