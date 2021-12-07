У МОЗ назвали дату введення бустерного щеплення

Третя доза щеплення в першу чергу буде доступна людям з групи ризику / Фото pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я планує ввести бустерне щеплення від COVID-19 в середині січня 2022 року. Відзначається, що третя доза вакцини в першу чергу буде доступна групам ризику.

"Третю бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня по групах ризику. Але це не пов'язано з "Омікроном"", - заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує "Суспільне".

Тим часом, в МОЗ також розповіли, що в 16 областях України двома дозами щеплення від коронавірусу вакциновано більше 40% дорослого населення.

"Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами почнеться в кінці зими - на початку весни, вже не буде такою критичною, як зараз", - сказав чиновник і закликав українців вакцинуватися від COVID-19, адже, за його словами, "чим більше щеплених, тим менше ускладнень".

Нагадаємо, раніше Михайло Радуцький спрогнозував, що нова хвиля коронавірусу у країні буде м'якшою і вже не такою інтенсивною.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 7 грудня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 655 жителів країни. У тому числі захворіли 716 дітей і 200 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 349 осіб; летальних випадків - 467; видужали 22 878 осіб.

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