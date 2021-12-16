Виявлено новий небезпечний симптом Омікрона

Вчені поки не в силі пояснити цю ознаку захворювання і зрозуміти з чим він пов'язаний.
Професори з Оксфордського університету заявили, що симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон відрізняються від попередніх варіантів інфекції одним унікальним ознакою.
Як пише BBC, професор медицини Джон Белл стверджує, що у інфікованих спостерігаються болі в м'язах, особливо в спині, закладеність носа, розлад шлунка і діарея.
Тим часом, експерти не можуть пояснити м'язовий біль.
Також вчені підтвердили, що Омікрон в два-три рази заразніше ніж Дельта, а ось тяжкість його перебігу поки вивчається.
читайте такожКарантин неминучий, штам Омікрон вже проник в 77 країн світу - ВООЗНагадаємо, у Польщі з'явився новий штам коронавірусу "Омікрон". Перший випадок зараження підтвердили в МОЗ країни.
Також раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України може прийняти рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від коронавірусу.
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