Виявлено новий небезпечний симптом Омікрона

У Омікрона з'явився найнебезпечніший симптом / Фото Reuters

Професори з Оксфордського університету заявили, що симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон відрізняються від попередніх варіантів інфекції одним унікальним ознакою.

Як пише BBC, професор медицини Джон Белл стверджує, що у інфікованих спостерігаються болі в м'язах, особливо в спині, закладеність носа, розлад шлунка і діарея.

Тим часом, експерти не можуть пояснити м'язовий біль.

Також вчені підтвердили, що Омікрон в два-три рази заразніше ніж Дельта, а ось тяжкість його перебігу поки вивчається.

читайте такожКарантин неминучий, штам Омікрон вже проник в 77 країн світу - ВООЗНагадаємо, у Польщі з'явився новий штам коронавірусу "Омікрон". Перший випадок зараження підтвердили в МОЗ країни.

Також раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України може прийняти рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від коронавірусу.

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