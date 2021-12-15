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У Мінцифрі розповіли, як запрацює сертифікат для третьої дози вакцини від COVID-19

15 грудня 2021, 07:58

За словами керівника відомства Михайла Федорова, сертифікат для третьої дози не матиме суттєвих змін від сертифікатів для першої та другої дози.

COVID-сертифікат
У Мінцифрі розповіли, як запрацює сертифікат для третьої дози вакцини від COVID - 19 / Reuters

Керівник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що його відомство вже веде активну підготовку сертифікатів для бустерної дози вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це чиновник заявив в інтерв'ю для порталу "Ліга".

За словами Федорова, сертифікат не матиме суттєвих змін від сертифікатів для першої та другої дози.

"Мінцифра вже готується до третьої дози вакцини проти COVID-19. Як тільки почнеться масова вакцинація бустера, це відіб'ється в дії. Ми поки думаємо про те, як буде виглядати новий сертифікат. Я не думаю, що ми будемо плодити нові сутності, найімовірніше, просто апгрейднемо поточний сертифікат", − заявив чиновник.

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Нагадаємо, раніше медики назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібно невідкладно їхати в лікарню. В іншому випадку можна опинитися в реанімації.

Також раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

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Вакцина Михайло Федоров COVID-19 Мінцифри
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