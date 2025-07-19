Мобілізація не компенсовує: АТЕШ розповіли про серйозну проблему в армії РФ

В армії РФ велика кількість не лише ліквідованих окупантів, але й важко поранених.

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У Севастополі окупантів лікують на військовій базі / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

Кількість поранених окупантів більша, ніж місць для їхнього лікування

Через великі втрати в РФ виник дефіцит особового складу

Країна-агресорка Росія у тимчасово окупованому Севастополі на базі зберігання 810-ї бригади морської піхоти розгорнула польовий шпиталь. Партизанський рух Атеш з'ясував причину такого рішення.

На базі у даний час знаходиться техніка та частина особового складу на відновленні. Шпиталь окупанти вирішили розгорнути через нестачу місць для надання медичної допомоги.

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"Бригада зіткнулася з серйозним дефіцитом особового складу після понесених втрат, і доукомплектування за рахунок прихованої мобілізації його не компенсує", - йдеться у повідомленні.

В Атеш зауважили, що на базі є велика кількість військовослужбовців із пораненнями та травмами - багато хто з них досі пересувається на милицях та проходить лікування на місці.

Ситуація в Криму - останні новини

Раніше, як писав Главред, бійці ГУР за допомогою ударних "Бобрів" уразили російські системи ППО та низку інших об'єктів на території тимчасово окупованого Криму.

Напередодні стало відомо, що партизанський рух Атеш здійснив диверсію та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Диверсія сталася біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму.

Нагадаємо, російські військові пропагандисти заявили, що заступника командувача ЧФ РФ Ільдара Ахмерова було ліквідовано внаслідок "підступного удару" з боку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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