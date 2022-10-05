Мінус 2 гелікоптери, 8 танків і понад 30 окупантів: ЗСУ влаштували "гарячу" добу для окупантів на Півдні

Захисники України проводять контрнаступ і звільняють території Херсонщини з-під окупації. Нашим військам вдалося просунутися вглиб від 10 до 20 км.
За добу 4 жовтня Збройні Сили України ліквідували на південному напрямку ще 31 російського окупанта і багато одиниць ворожої техніки.
Як повідомляє оперативне командування Південь у Facebook, упродовж доби наша авіація завдала 7 ударів по позиціях путінських загарбників, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.
В ході звільнення низки населених пунктів нашим військам вдалося просунутися вглиб від 10 до 20 км.
Упродовж 4 жовтня українські захисники знищили:
- 31 окупанта;
- 8 танків;
- 26 одиниць автомобільної та броньованої техніки;
- 2 вертольоти (Мі-8 і Мі-24);
- 3 безпілотника "Орлан-10";
- 1 великокаліберну гаубицю "Мста-Б";
- 1 гармату-гаубицю.
"За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції зі звільнення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено та відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій та Малій Олександрівках, а також у Давидовому Броді Бериславського району. На різних ділянках фронту вдалося заглибитися від 10 до 20 км", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Херсонщині
4 жовтня стало відомо про те, що українські військові звільнили Давидів Брід у Херсонській області. Населений пункт звільнили сили 35-ї окремої бригади морської піхоти. Над Давидовим Бродом висить український прапор.
Також стало відомо про те, що воїни ЗСУ були помічені в селі Дудчани у Нововоронцовському районі та Новопетрівці у Генічеському районі Херсонської області.
Боєць ЗСУ підняли український прапор у селі Михайлівка. Це означає, що наші бійці і офіцери всерйоз просунуться в бік нового стратегічного пункту - Новоолександрівки.
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