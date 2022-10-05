Мінус 2 гелікоптери, 8 танків і понад 30 окупантів: ЗСУ влаштували "гарячу" добу для окупантів на Півдні

Впродовж 4 жовтня українські захисники знищили 8 танків ворога на південному напрямку / Фото УНІАН

За добу 4 жовтня Збройні Сили України ліквідували на південному напрямку ще 31 російського окупанта і багато одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє оперативне командування Південь у Facebook, упродовж доби наша авіація завдала 7 ударів по позиціях путінських загарбників, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

В ході звільнення низки населених пунктів нашим військам вдалося просунутися вглиб від 10 до 20 км.

Упродовж 4 жовтня українські захисники знищили:

31 окупанта;

8 танків;

26 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

2 вертольоти (Мі-8 і Мі-24);

3 безпілотника "Орлан-10";

1 великокаліберну гаубицю "Мста-Б";

1 гармату-гаубицю.

"За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції зі звільнення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено та відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій та Малій Олександрівках, а також у Давидовому Броді Бериславського району. На різних ділянках фронту вдалося заглибитися від 10 до 20 км", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині

4 жовтня стало відомо про те, що українські військові звільнили Давидів Брід у Херсонській області. Населений пункт звільнили сили 35-ї окремої бригади морської піхоти. Над Давидовим Бродом висить український прапор.

Також стало відомо про те, що воїни ЗСУ були помічені в селі Дудчани у Нововоронцовському районі та Новопетрівці у Генічеському районі Херсонської області.

Боєць ЗСУ підняли український прапор у селі Михайлівка. Це означає, що наші бійці і офіцери всерйоз просунуться в бік нового стратегічного пункту - Новоолександрівки.

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