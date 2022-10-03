УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ звільнили херсонське село Михайлівка і підняли український прапор

3 жовтня 2022, 12:23

Українські війська, за наявними даними, звільнили село Михайлівка і поступово просуваються в бік Новоолександрівки.

ВСУ, прапор України
ЗСУ звільнили Херсонське село Михайлівка І підняли український прапор/ скріншот з відео, УНІАН

Бійці ЗСУ підняли український прапор у селі Михайлівка, що на Херсонщині. Однак офіційних повідомлень про звільнення населеного пункту поки немає. Відповідні знімки були опубліковані в Telegram-каналі "Перший міський. Кривій Ріг".

Як кажуть військові експерти, у разі, якщо звільнення населеного пункту Михайлівка незабаром буде підтверджено на офіційному рівні командування ЗСУ, то це означає, що наші бійці та офіцери всерйоз просунуться у бік нового стратегічного пункту – Новоолександрівки.

ЗСУ звільнили херсонське село Михайлівка і підняли український прапор

Крім того, варто відзначити, що на карті проекту Deepstatemap село Михайлівка досі позначене як окуповане росіянами.

ЗСУ звільнили херсонське село Михайлівка і підняли український прапор

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше ВСУ вже деокупували населений пункт Високопілля.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Зазначимо, 2 жовтня в соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка в Херсонській області. Офіційно в ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк заявила, що "успіхи є".

Інші новини:

новини Харкова ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:33

ЗСУ ліквідували бурята, який керував спецназом "ДНР" та 108-м десантно-штурмовим полком

13:10

Чи завдасть Путін ядерного удару по Україні: астролог зробив прогнозВідео

13:10

Потужна ТОС Солнцепек військ РФ потрапила до рук ЗСУ і допоможе бити окупантів на полі боюВідео

13:09

ЗСУ ліквідували "спадкового військового" - окупанта РичаговаВідео

13:08

Не тільки Путін: Подоляк назвав людей, які керують війною проти УкраїниВідео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 4 жовтня 2022: Ракам - небезпека, Скорпіонам - сварки, Рибам - розчарування

12:46

"Ми втратили сина, але дуже раді": батьки Захарченка заявили, що заради РФ їм і сина не шкодаВідео

12:33

Кому не можна їсти червоне м'ясо: лікар розповів, що буде з організмом

12:25

Захисники України збили російський вертоліт Ка-52 на ЗапоріжжіВідео

12:24

Як не можна називати синів: чоловіки з цими іменами - кошмар для своїх матерів

12:23

ЗСУ звільнили херсонське село Михайлівка і підняли український прапор

12:18

Новий бойфренд Наді Дорофєєвої засвітив її оголене фото

12:08

"Помилково" призвали половину мобілізованих: в РФ розгорівся скандалВідео

11:58

Кулеба про заяви Путіна: на "корисних ідіотів" на Заході у глави Кремля надії більше немаєВідео

11:28

США і партнери знищать армію РФ: ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь на ядерний ударВідео

10:59

ЗСУ підірвали російську техніку разом з окупантами на Запоріжжі: понад 250 солдатів РФ поранені

10:47

Пригожин та Кадиров послаблюють РосіюПогляд

10:36

Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, вони бісяться через Лиман – ISWВідео

10:34

"Герасимова підкупили люди з НАТО": у росіян - істерика через перемоги ЗСУВідео

09:57

РФ може застосувати торпеди "судного дня", підводний човен вже вийшов на випробування - розвідка НАТОВідео

Реклама
09:43

Коротко про ядерний удар і лиманський котелПогляд

09:43

Мережа 1xBet в Україні: ЗМІ виявили ще ряд онлайн-казино, що пов’язані з російським букмекером

09:40

Перевзулась: пропагандистка Симоньян раптово заявила, що ніколи не служила владі РФВідео

09:37

"Ганьба! Яка ганьба!": Путін став дратувати своїх найближчих поплічників - ЗМІВідео

09:01

Верховний лама Калмикії пішов проти Путіна та його війни в УкраїніВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 3 жовтня 2022: Левам - зрада, Дівам - заздрість, Стрільцям - гроші

08:52

Загинув над Чорним морем: знайшли тіло льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва"

08:27

ЗСУ звільнили від окупантів села Архангельське та Миролюбівка на півночі ХерсонщиниВідео

08:20

Гороскоп на жовтень 2022 для Водоліїв: депресія, самокопання і зміни на кращеВідео

08:14

ЗСУ змінили динаміку бойових дій на фронті і тепер можуть маневрувати – глава ПентагонуВідео

08:02

"Більш імовірно, ніж ядерний удар": Росія може вдарити по аеропортах Польщі - сенатор СШАВідео

07:33

В ОК Південь відзвітували про частковий успіх ЗСУ: збито вертоліт окупантів Ка-52 за $16 млн

07:00

Вночі РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: є постраждалі

06:30

Час думати про post-war, час після війниПогляд

05:30

Температура впаде до 0º: українці дізналися терміни "крижаного" прогнозуВідео

05:00

Як найкраще економити електроенергію вдома

04:45

Україні не дають засоби ППО, які здатні перехоплювати ядерні ракети - ГончарВідео

03:20

Унікальний джем на зиму від застуди і хвороб: простий рецепт для домашньої аптечкиВідео

02:44

Прем'єра шоу Голос країни-12: перший післявоєнний випускВідео

02:43

Перчинка з витримкою: 64-річна Шерон Стоун знялася для чоловічого журналу в пікантній сукні

Реклама
02:10

Холод і зливи підуть: синоптик розповіла, коли в Україні стане теплоВідео

01:38

"Це дітям треба обов'язково показувати?": Волочкова зібрала цілий зал, щоб розставити ноги

00:51

Прикмети на 3 жовтня: які 2 речі категорично заборонено робити, щоб в будинок біду не принестиВідео

02 жовтня, неділя
23:51

Лиманом не обмежилися: Зеленський анонсував успіхи ЗСУВідео

23:20

Українські військові звільнили Торське і значно просунулися вперед в Донецькій областіВідео

23:00

Принц Гаррі і Меган Маркл знову за бортом: з'явилися нові фото королівської родиниВідео

22:39

Відновлення ядерного статусу України: експерт розкрив несподіваний сценарійВідео

22:38

В Україні рекордно подорожчають продукти: якими будуть ціни взимкуВідео

22:09

"Буряти розлетілися": на Луганщині "бавовна" - прогримів потужний вибухВідео

21:55

Наступ на Київ: у ЗСУ розповіли про загрозу і пріоритети ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти