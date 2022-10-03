ЗСУ звільнили Херсонське село Михайлівка І підняли український прапор/ скріншот з відео, УНІАН

Бійці ЗСУ підняли український прапор у селі Михайлівка, що на Херсонщині. Однак офіційних повідомлень про звільнення населеного пункту поки немає. Відповідні знімки були опубліковані в Telegram-каналі "Перший міський. Кривій Ріг".

Як кажуть військові експерти, у разі, якщо звільнення населеного пункту Михайлівка незабаром буде підтверджено на офіційному рівні командування ЗСУ, то це означає, що наші бійці та офіцери всерйоз просунуться у бік нового стратегічного пункту – Новоолександрівки.

Крім того, варто відзначити, що на карті проекту Deepstatemap село Михайлівка досі позначене як окуповане росіянами.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше ВСУ вже деокупували населений пункт Високопілля.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Зазначимо, 2 жовтня в соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка в Херсонській області. Офіційно в ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк заявила, що "успіхи є".

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