Міноборони відправить на фронт роботизований комплекс із кулеметом Browning

Комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

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ЗСУ отримають роботизований гусеничний комплекс із кулеметом / колаж: Главред, фото: ТК Міноборони

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Характеристики комплексу

Переваги комплексу

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в Силах оборони український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7 з кулеметом Browning 12.7. Про це йдеться в повідомленні Міноборони в Telegram.

Зокрема, цей комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

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До характеристик Droid TW 12.7 належать:

кулемет калібру 12.7 мм

гусенична платформа для найскладніших умов

дистанційне керування через планшет

працює на цифровому зв'язку.

"Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 - це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України. Кодифікуємо зразки, які стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага - високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков.

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Експлуатація бойового комплексу / фото: скріншот

Військове виробництво в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що Силам оборони України передали першу партію дронів-ракет "Пекло" вітчизняного виробництва. Ця зброя стане вагомим інструментом, оскільки дасть змогу знищувати російські склади, техніку, пункти дислокації, зокрема на території РФ.

Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.

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