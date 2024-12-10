Міноборони відправить на фронт роботизований комплекс із кулеметом Browning

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- Характеристики комплексу
- Переваги комплексу
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в Силах оборони український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7 з кулеметом Browning 12.7. Про це йдеться в повідомленні Міноборони в Telegram.
Зокрема, цей комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.
До характеристик Droid TW 12.7 належать:
- кулемет калібру 12.7 мм
- гусенична платформа для найскладніших умов
- дистанційне керування через планшет
- працює на цифровому зв'язку.
"Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 - це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України. Кодифікуємо зразки, які стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага - високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков.
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Військове виробництво в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.
Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що Силам оборони України передали першу партію дронів-ракет "Пекло" вітчизняного виробництва. Ця зброя стане вагомим інструментом, оскільки дасть змогу знищувати російські склади, техніку, пункти дислокації, зокрема на території РФ.
Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.
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