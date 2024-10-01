Мінна пастка спрацювала: у Мелітополі прогримів вибух, в ГУР розповіли деталі

У тимчасово окупованому армією країни-агресора Росії Мелітополі 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, українські підпільники провели успішну операцію з ліквідації окупантів.
Як повідомили у ГУР, знищення ворожих сил відбулося біля заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому місті. Там вибухнув ВАЗ 2110 з трьома військовослужбовцями РФ.
У Головному управлінні розвідки наголосили, що загарбники були причетні до жорстокого терору місцевого населення. Однак завдяки координації ГУР їх вдалося ліквідувати.
"ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", - додали у відомстві.
Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Операції за участі ГУР - що відомо
Нещодавно спільно з ГУР була організована атака на арсенал зброї армії країни-агресора РФ у Волгоградській області. Атаку здійснили за допомогою 120 ударних дронів українського виробництва.
Раніше також у Коломні Московської області ГУР ліквідувало полковника армії країни-агресора РФ Олексія Коломейцева, який готував операторів дронів і очолював 924 центр безпілотної авіації МО РФ.
Нагадаємо, що спецпризначенці ГУР активно беруть участь і в безпосередніх боях проти окупантів. Так на Харківщині вдалося звільнити від окупантів Вовчанський агрегатний завод.
Читайте також:
- Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною
- Лід тане: Шольц раптово захотів поговорити з Путіним - коли відбудеться розмова
- Китай повинен припинити війну в Україні: у Польщі зробили гучну заяву
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред