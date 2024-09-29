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Десятки дронів підірвали арсенал на півдні РФ: ЗМІ про потужний удар Сил оборони

Олексій Тесля
29 вересня 2024, 14:39
308
Унаслідок атаки було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.

Скріншот
Стали відомі нові деталі ударів по РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Атака на арсенал зброї армії країни-агресора РФ у Волгоградській області була організована спільно Головним управлінням розвідки, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки та Збройними силами України.

Як пише РБК-Україна з посиланням на джерела в силових структурах, атаку здійснили за допомогою 120 ударних дронів українського виробництва.

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Зазначається, що внаслідок атаки було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області.

Подробиці удару по арсеналу РФ у Волгоградській області

Уточнюється, що ворожий арсенал атакували близько 2:30 у неділю, 29 вересня, за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі становить понад 600 км.

"Унаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів і ракетного озброєння, що спричинить брак боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ", - зазначають джерела.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в РФ безпілотники атакували кілька областей. У Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка прогриміли вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були в Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна успішно атакувала безпілотниками один з найбільших складів боєприпасів Росії біля міста Торопець у Тверській області. Ця подія може увійти в історію як одна з наймасштабніших атак на ворожі арсенали.

Як повідомлялося раніше, три райони Краснодарського краю РФ зазнали атак безпілотників. Унаслідок цих ударів було пошкоджено вежу зв'язку та загорілися резервуари зберігання палива на нафтобазах.

Десятки дронів підірвали арсенал на півдні РФ: ЗМІ про потужний удар Сил оборони
/ Інфографіка Главред

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