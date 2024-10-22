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Зеленський прокоментував дані про війська КНДР в Україні: Південна Корея нам допомагає

Яна Ставська
22 жовтня 2024, 15:33оновлено 22 жовтня, 17:14
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Сьогодні Сеул заявив, що розглядає варіант передачі Україні наступальної зброї.
Зеленський прокоментував дані про війська КНДР в Україні: Південна Корея нам допомагає
Війська КНДР в Україні - нова реакція Зеленського / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, ОП

Головні тези:

  • Росія боїться реакції Китаю на перекидання військ КНДР
  • Путін "купив" Кім Чен Ина за гроші

Захід дуже стримано реагує на перекидання Північною Кореєю своїх військ в Україну, імовірно, через Китай, припустив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 22 жовтня. Тоді як Південна Корея Києву допомагає.

Але для України таке зволікання — це ризики.

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"РФ так обережно з цією тематикою носиться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо в набат, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", — сказав глава держави.

На думку Зеленського, Пхеньян — "дуже бідний", а тому допомагає Росії людським ресурсом через гроші.

Україна ж, наголосив президент, фіксувала північнокорейських офіцерів на тимчасово окупованих територіях, що може бути підготовкою до відправки більшого контингенту.

А ось Південна Корея підтримує Україну. Щоправда, Зеленський не став уточнювати, про яку саме підтримку ідеться.

"У нас нормальний діалог з ними. В принципі, вони нас підтримують. У них є відповідний, скажімо так, статус конституційний. Вони обмежені в деяких речах. Але, тим не менш, точно працюємо і вони точно допомагають", — висловився Зеленський.

Зеленський прокоментував дані про війська КНДР в Україні: Південна Корея нам допомагає
Вісь зла / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - головне

У жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні — Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані щодо перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

Захід досі "не побачив" розгортання сил КНДР у Росії.

Разом з тим на загрозу відреагувала Південна Корея. 22 жовтня Південна Корея пообіцяла ухвалити "поетапні заходи" проти КНДР і РФ у звʼязку з поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян "негайно вивести свої війська з Росії". З-поміж розглянутих варіантів — передача Україні наступальної зброї.

КНДР усе заперечує, називаючи розвідувальні дані "безглуздими чутками", а сестра Кім Чен Ина обізвала Південну Корею та Україну "невихованими собаками" США.

Супутники Південної Кореї виявили перекидання до Росії 1500 солдатів у вересні, а також чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока. Крім цього, стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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