"Може бути 2 бригади по 6 тис.": Зеленський озвучив нові дані про військових КНДР в Україні

Стало відомо, скільки північнокорейських військових може готувати Росія до війни проти України.

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Зеленський озвучив нові дані про військових КНДР в Україні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, depositphotos.com/ua

Основні тези Зеленського:

РФ може готувати до війни 2 бригади військових з КНДР по 6 тисяч людей

Партнери повинні допомогти Україні впоратися з таким викликом

Україна очікує жорсткої предметної реакції світу, і не лише словами

Країна-агресорка Росія може готувати до відправки на фронт дві бригади північнокорейських військових по 6 тисяч людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 22 жовтня. Він зазначив, що для нашої держави це може бути викликом.

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"Друге, що важливо сказати за сьогодні. Було кілька доповідей головкома Сирського щодо ситуації на нашому фронті й щодо перспектив на найближчий час. Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", – сказав Зеленський.

Він висловив вдячність усім країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до війни країни-агресорки Росії проти України.

"Зрозуміло, що в Пхеньяні так само, як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників", – сказав український президент.

Зеленський наголосив, що якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо.

"І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", – підсумував він.

Відеозвернення Зеленського/ скрін

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського 22 жовтня:

Що відомо про армію Північної Кореї (КНДР)/ Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що КНДР включається у війну в Україні. Згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Після цього повідомлялося, що РФ готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході. У Росії готують північнокорейських військових, щоб перекинути їх на прикордонні території біля України і провести ротацію окупаційних військ.

У BILD зазначили, що Кім Чен Ин послав в Україну елітний підрозділ "бойових рабів". Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив в Україну елітний спецпідрозділ, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці гвардійці охороняли батька диктатора. Але поки що це більше припущення самих журналістів.

Також повідомлялося, що Південна Корея скликала Радбез – готується передати Україні наступальну зброю. ЗМІ припускали, що Сеул може переглянути свою допомогу Україні. До цього Південна Корея утримувалася від відправки летального озброєння.

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