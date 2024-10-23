Путіну і Кіму загрожують проблеми: чим обернеться поява військ КНДР в Україні - ЗМІ

Південна Корея має значні запаси озброєнь і мільйони снарядів, які так потрібні Україні, зазначили журналісти Bloomberg.

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Авантюра Путіна і Кім Чен Ина може призвести до проблем для їхніх країн у вигляді військової підтримки України з боку Південної Кореї - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Ключові тези:

Південна Корея може дати зброю Україні

Кім Чен Ину загрожує невдоволення військових

Захід здатний створити проблеми для Південної Кореї

Поява військ КНДР в Україні може призвести до невдоволення північнокорейських військових і проблем для агресора Росії.

У відповідь Києву може допомогти Південна Корея, у якої безлічі озброєнь і боєприпасів, необхідних українським військовим.

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У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що ще жоден північнокорейський лідер не стикався зі значними втратами своїх військових під час участі в закордонному конфлікті.

КНДР - воєнізована держава, і якщо її втрати в Україні будуть значними, це викличе невдоволення з боку військових, які є стовпом режиму.

Також ситуація може призвести і до серйозної реакції в суспільстві, адже там багато людей тісно пов'язані з армією.

Південна Корея може втрутитися у війну в Україні

Крім того, журналісти акцентували увагу на тому, що підключення КНДР до російсько-української війни може призвести до потенційного втручання Південної Кореї.

Утім, Захід у такому разі здатен посилити тиск на корейського президента Юн Сок Йола, оскільки Сеулу заборонено постачати озброєння країнам, які перебувають у стані війни.

Коротко про КНДР і Південну Корею / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

У Південної Кореї є серйозні запаси озброєнь і боєприпасів, які необхідні Україні. Зокрема, і мільйони артилерійських снарядів.

Відправлення військ КНДР в Україну - що про це відомо:

КНДР направляє в РФ 12 тисяч військових, щоб потім перекинути їх на фронт в Україну, раніше повідомляли в розвідці Південної Кореї.

За даними Сеулу, Пхеньян може відправити своїх "елітних" військових.

Президент Володимир Зеленський озвучив нові дані про військових КНДР в Україні: може бути відправлено 2 бригади по 6 тисяч військових. За його словами, Київ знає, як відповісти на такий виклик.

Крім того, у НАТО відреагували на можливість відправки військ КНДР в Україну. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте сказав, що це призведе до серйозної ескалації війни.

Що відомо про армію Північної Кореї / Інфографіка: Главред

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