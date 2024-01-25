В Україні хочуть запровадити базову військову службу для осіб до 25 років - Чернєв

Курс з базової військовї підготовки має бути доступним і починатися ще у школі, а завершуватися на військових кафедрах у вишах.

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Верхова Рада обговорює запровадження в Україні базової військової служби / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

У Верховній Раді України розглядають можливість впровадження базової військової підготовки для всіх громадян віком до 25 років. Ініціатива передбачає заміну строкової служби на тримісячний вишкіл та двомісячну фахову підготовку. Громадяни віком від 18 до 25 років матимуть можливість самостійно обрати період для проходження навчань. Про це розповів народний депутат, заступник голови відповідного парламентського Комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, повідомили на сайті Верховної Ради.

"Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячний вишкіл - це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки. Також ми пропонуємо, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти такий вишкіл з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року чи через два роки вона готова пройти таке навчання", - сказав Чернєв.

Цей підхід, за словами Чернєва, дозволить планувати навантаження на полігони та центри підготовки. Також таке навчання забезпечить базову військову підготовку громадян.

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"Головна ідея базової військової служби полягає в тому, що з таким сусідом, як Російська Федерація, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку. Загалом це одна з тих ланок, яка повинна починатися ще у школі й закінчуватися військовою кафедрою у вишах", - зазначив народний депутат.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, генерал-майор Сергій Кривонос пропонує знизити призовний вік в Україні до 18 років і вважає цей вік "найкращим" для війни. Він закликає президента Зеленського прийняти рішення про зниження призовгого віку.

Також секретар РНБО України Олексій Данілов стверджує, що немає можливості примусово повернути військовозобов'язаних українців, які покинули країну. Він пояснює, що це через те, що такі особи підпорядковуються законам країни, де перебувають.

Як повідомляв Главред, у Україні військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років. Підлітки, яким виповнюється 17 років, повинні відвідати військкомат, пройти медичний огляд і отримати військово-обліковий документ. Чоловіків віком від 18 до 27 років можуть призвати тільки на строкову військову службу.

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