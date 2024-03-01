Нововведення для чоловіків: нардеп розповів, чи вручатимуть повістки за кордоном

Реєстрація у електронному кабінеті військовозобов'язаного за новим законопроектом залишиться як право, а не як обов'язок, сказав Федір Веніславський

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Військовозобов'язані за кордоном зможуть оновити дані в електронному кабінеті / Колаж: Главред, фото: УП, facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські чоловіки, які знаходяться за кордоном, не отримуватимуть повісток, але зможуть скористатися електронним кабінетом для оновлення своїх персональних даних. Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Нардеп наголосив, що наразі немає механізму, за допомогою якого військовозобов'язаним за кордоном можна було б вручати повістки.

"Механізму, як це робити, на даний момент немає. Крім того, у комітеті ми попередньо відхилили норму про те, щоб заборонити для них надання консульських послуг, якщо в них немає військово-облікових документів. Ми надаємо можливість через засоби або телефонного зв'язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані", - зауважив Веніславський. відео дня

За його словами, реєстрацію у електронному кабінеті військовозобов'язаного за новим законопроектом залишили як право, а не як обов'язок.

"Ми залишили можливість особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду. Мова може йти і про студентів, які навчаються за кордоном, і про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон", - наголосив він.

Веніславський зауважив, що окрім надсилання повісток в електронному кабінеті тим, хто в ньому зареєстрований, залишаються в силі й інші способи їх вручення. Зокрема представники ТЦК вручатимуть повістки військовозобов'язаним у паперовому вигляді, під відеофіксацію або іншими шляхами за умови фіксації того, що людина її отримала.

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію можуть прийняти у другому читанні до кінця березня. У документ внесено понад 4 тисячі поправок. Порівняльна таблиця законопроєкту очікується до 4 березня, після чого розпочнеться постатейне обговорення, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Також військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов підкреслив необхідність переорієнтації з мобілізації на рекрутинг для набору військових. Він зазначив, що рекрутинг успішно працює, оскільки люди охочіше готові вступати у конкретні бригади, ніж проходити через ТЦК.

Крім цього, члени комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України вже опрацювали деякі положення закону про мобілізацію. Член комітету Ірина Фріз у Facebook повідомила, що протягом двох днів роботи комітет не підтримав деякі пропозиції, такі як обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків та електронні повістки.

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