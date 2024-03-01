УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нововведення для чоловіків: нардеп розповів, чи вручатимуть повістки за кордоном

Руслана Заклінська
1 березня 2024, 19:15
Реєстрація у електронному кабінеті військовозобов'язаного за новим законопроектом залишиться як право, а не як обов'язок, сказав Федір Веніславський
Нововведення для чоловіків: нардеп розповів, чи вручатимуть повістки за кордоном
Військовозобов'язані за кордоном зможуть оновити дані в електронному кабінеті / Колаж: Главред, фото: УП, facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські чоловіки, які знаходяться за кордоном, не отримуватимуть повісток, але зможуть скористатися електронним кабінетом для оновлення своїх персональних даних. Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Нардеп наголосив, що наразі немає механізму, за допомогою якого військовозобов'язаним за кордоном можна було б вручати повістки.

"Механізму, як це робити, на даний момент немає. Крім того, у комітеті ми попередньо відхилили норму про те, щоб заборонити для них надання консульських послуг, якщо в них немає військово-облікових документів. Ми надаємо можливість через засоби або телефонного зв'язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані", - зауважив Веніславський.

відео дня

За його словами, реєстрацію у електронному кабінеті військовозобов'язаного за новим законопроектом залишили як право, а не як обов'язок.

"Ми залишили можливість особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду. Мова може йти і про студентів, які навчаються за кордоном, і про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон", - наголосив він.

Веніславський зауважив, що окрім надсилання повісток в електронному кабінеті тим, хто в ньому зареєстрований, залишаються в силі й інші способи їх вручення. Зокрема представники ТЦК вручатимуть повістки військовозобов'язаним у паперовому вигляді, під відеофіксацію або іншими шляхами за умови фіксації того, що людина її отримала.

Хто такий Федір Веніславський?

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію можуть прийняти у другому читанні до кінця березня. У документ внесено понад 4 тисячі поправок. Порівняльна таблиця законопроєкту очікується до 4 березня, після чого розпочнеться постатейне обговорення, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Також військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов підкреслив необхідність переорієнтації з мобілізації на рекрутинг для набору військових. Він зазначив, що рекрутинг успішно працює, оскільки люди охочіше готові вступати у конкретні бригади, ніж проходити через ТЦК.

Крім цього, члени комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України вже опрацювали деякі положення закону про мобілізацію. Член комітету Ірина Фріз у Facebook повідомила, що протягом двох днів роботи комітет не підтримав деякі пропозиції, такі як обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків та електронні повістки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні законопроект мобілізація в армію Федір Веніславський
Реклама

Головне за день

В Україну йде потепління: подекуди увірветься майже +20 градусів

В Україну йде потепління: подекуди увірветься майже +20 градусів

19:44 Синоптик
Я проти того, щоб німецькі солдати воювали в Україні: заява Шольца

Я проти того, щоб німецькі солдати воювали в Україні: заява Шольца

18:28 Світ
Прогриміло понад 30 вибухів: росіяни обстріляли місто на Харківщині

Прогриміло понад 30 вибухів: росіяни обстріляли місто на Харківщині

17:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

Франція відмовилася передати Україні винищувачі Mirage і запропонувала альтернативу 18928

Франція відмовилася передати Україні винищувачі Mirage і запропонувала альтернативу

Танки кидають на штурм: РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася 3901

Танки кидають на штурм: РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася

Пристрасті в Кремлі: Медведєв хоче відбити у Путіна коханку 2538

Пристрасті в Кремлі: Медведєв хоче відбити у Путіна коханку

Для чого потрібен режим польоту у телефоні: особливості, про які знають одиниці 2389

Для чого потрібен режим польоту у телефоні: особливості, про які знають одиниці

Останні новини

19:44

В Україну йде потепління: подекуди увірветься майже +20 градусів

19:15

Нововведення для чоловіків: нардеп розповів, чи вручатимуть повістки за кордоном

19:15

Чистий четвер у 2024 році: що не можна робити перед Великоднем, дата

19:10

Як Путін сам зізнався у скоєнні воєнного злочинуПогляд

19:06

FAVBET у 2023 спрямувала до бюджету 3,1 млрд гривень реклама

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
19:05

Путін "марить" Києвом і захопленням України: Бадрак розповів, як розбити його "плани"Відео

18:42

Як правильно використовувати пергамент: лайфхак, який спрощує готування

18:38

Михайло Ткач. Як Польща нарощує торгівлю з Росією через БілорусьВідеоблоги

18:34

"Українці хороші люди": тисячі росіян влаштували мітинг на могилі НавальногоВідео

Реклама
18:28

Я проти того, щоб німецькі солдати воювали в Україні: заява Шольца

18:13

Як легко відмити кухню пароочисником до блиску з мінімум зусиль

18:11

13 літаків за місяць: Ігнат зізнався, як ЗСУ вдалося влаштувати масовий літакопад

17:51

Прогриміло понад 30 вибухів: росіяни обстріляли місто на ХарківщиніФото

17:48

Тоня Матвієнко за допомогою нейромережі заспівала в кліпі разом із мамою Ніною МатвієнкоВідео

17:27

Будуть у небі України вже цього року: Зеленський зробив заяву щодо F-16

17:11

Скільки максимум грошей можна зняти в банкоматі: які ліміти встановив Нацбанк

17:08

Дівчина розповіла про свої секрети прання: пункти які зроблять речі кращими

17:02

Позиції ЗСУ під щільним вогнем РФ: військовий - про складну ситуацію під Мар'їнкою

17:00

У Путіна запустили операцію "Майдан-3": у ГУР назвали прізвища головних призвідників

16:59

Україна підписала важливу безпекову угоду з НідерландамиФото

Реклама
16:51

Сценарій відходу ЗСУ на нові рубежі: ситуація біля Авдіївки різко змінюється – експерт

16:33

"Все буде зроблено": експерт розповів, як Україна може остаточно витіснити РФ з моря

16:24

Кохання прийде вже 8 березня: Влад Росс розповів, чого чекати в особистому житті з початком весни

16:17

Помилка обійдеться дорого: як правильно впоратися з показаннями лічильників світла

15:59

На Черкащині повістки виписуватимуть цілодобово: коли "не оформляють" людей

15:57

Удари дронами й ракетами: названо головні цілі РФ в окупованому КримуВідео

15:46

Проблем стане вдвічі більше: що не можна робити 2 березня

15:24

Кейт Міддлтон розлютила шанувальників: причину назвали

15:02

У Криму прогриміли вибухи: "прилетіло" по базі РФ під Сімферополем - соцмережіВідео

14:47

Як зробити пюре без грудочок: чоловік показав лайфхак

14:41

ЗРК підірвали разом з екіпажем: у Бєлгородській області вдарили по окупантахВідео

14:35

У Києві відкрився Новий Центральний ЗАГС: сучасна локація для одружень новости компании

14:31

Країна НАТО готова до відправлення військових в Україну: названо головну умову

14:19

Китайський гороскоп на березень: що готують зірки в перший місяць весни

14:16

У Москві похорон Навального: тисячі людей біля храму вигукують "Ні війні"

13:48

ЗСУ відновлюють позиції біля Авдіївки: бригадний генерал розкрив деталі боїв

13:45

Ведуча жорстко відповіла Олегу Скрипці, який вважає, що артисти - "далекі від війни"Відео

13:33

"Мир в обмін на території": у Зеленського розкрили деталі "пропозиції" Путіна

13:18

Церковне свято 2 березня: до чого можуть привести сварки і лайка в цей день

13:11

І смачно, і корисно: елементарний рецепт суперовочевого салату "Щітка"

Реклама
13:09

Росію виключили з конкурсу "Міс Світу": з'явилися деталі

12:59

Росіяни здійснили "потужний ривок" на Часів Яр: у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті

12:57

Три знаки зодіаку переживуть труднощі в коханні в березні: кому не пощастить

12:45

Війна могла закінчитися навесні 2022 року: у WSJ розкрили умови Путіна

12:44

В Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію: експерт розповів подробиці

12:43

В Україні після 20-річного простою почав працювати завод із виробництва мінеральної та питної води Аqua Миргород новости компании

12:39

93 тисячі разів показали соціальні ролики в телемарафоні "Єдині новини"

12:11

Влад Росс розкрив, що необхідно зробити у березні для залучення успіхуВідео

12:05

Пекло на Міс Європа: Українка розповіла, як над нею знущалися організатори та учасниці Росії та БілорусіВідео

11:52

Танки кидають на штурм: РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти