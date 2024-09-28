'Влучно скосили': РФ вдарила по власних солдатах, які здавалися в полон ЗСУ

Росіяни вдарили по своїх, коли військові намагалися здатися українським захисникам на Курахівському напрямку, кажуть у 33 ОМБр.

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Росія обстріляла власних військових під час здачі в полон ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Під час боїв на Курахівському напрямку армія РФ вдарила по власних солдатах. Групу окупантів розстріляли, коли ті намагалися здатися в полон українським захисникам. Про це повідомила 33 Окрема механізована бригада.

"Стрєляй – ета наши. Можливо, саме таким був наказ офіцера армії рф, коли вони влучили по колоні власних військовослужбовці", - йдеться у повідомленні бригади.

Під час чергового штурму на Курахівському напрямку українські підрозділи зупинили колону російської техніки. Пізніше того ж дня невелика група окупантів висадилася в посадці, яка перебувала у зоні відповідальності 33-ї бригади.

відео дня

Російські окупанти "відчули на собі лють шалених скидів" українських безпілотників і вирішили здатися. Сім російських солдатів вийшли з укриття, але їхня спроба закінчилася трагічно.

"Шляхом бомбезних перемовин російські візитери прийняли правильне рішення – здатися у полон. Семеро їх вийшло із посадки. Просто улов. Щойно пілоти почали вихід із окупантами – російська армія провела доблесний обстріл. По своїх. Влучно скосили декількох – у добрі руки нашої бригади дійшли не всі..."- написали військові під відео.

Дивіться відео, де армія РФ обстріляла власних солдатів:

Що відомо про 33-ю окрему механізовану бригаду 33 ОМБр - з'єднання механізованих військ Сухопутних військ Збройних сил України. Створена у 2016 році. Після російського вторгнення в Україну у 2022 році була розгорнута, у 2023 році вела бої на Запорізькому напрямку. Бригада має на озброєнні танки Leopard 2A4, модернізовані динамічним захистом, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав найбільш "гарячі" ділянки фронту. Наразі - це Вугледарський, Курахівський та Покровський напрямки.

Командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля" майор Юрій Гаркавий заявив, що Сили оборони України готові змінити ситуацію на Покровському напрямку. Він підкреслив, що ворог вже не має такого прогресу, як раніше, і за два тижні не просунувся вперед.

Як повідомляв Главред, Росія зосередила до 30 тисяч окупантів у районі Вугледара в Донецькій області. Війська РФ оточують місто з півдня та північного сходу.

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