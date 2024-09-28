Війська РФ готуються до штурмів в одній з областей: ЗСУ розкрили подробиці

Російські окупанти перекидають техніку і зосереджують живу силу.

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Окупанти готуються до штурмів у Запорізькій області - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 59 ОМПБр

Війська агресора Росії готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку. На їхні плани вказують перекидання техніки та концентрація живої сили. Про це заявив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупанти зосереджують сили у районі Приютного.

"Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, в районі Приютного", - зазначив Волошин.

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За його словами, інформація розвідки підтверджує концентрацію ворожих сил, які противник має намір застосувати в рамках штурмів. Ворог днями з бази південного військового округу РФ отримав 25 легких автомобілів, які використовуються ним для штурмів малими групами.

"Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії", - уточнив військовий.

Також Владислав Волошин підкреслив, що на передових позиціях росіяни вже концентрують особовий склад штурмовиків.

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Для військ РФ у Запорізькій області наприкінці червня склалася жахлива ситуація, зазначали партизани Атеш. Командування задіяло тактику масованих штурмів, унаслідок якої одна з бригад втратила 95% особового складу.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



РФ у Запорізькій області зібрала 90 тисяч окупантів, проте в наступ вони не підуть, говорив наприкінці липня речник ОСГВ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, дев'яносто тисяч військових - чисельність усього угруповання окупантів, а не ударної групи.

Росіяни готуються до штурмів у Запорізькій області, у них немає снарядного голоду, нещодавно сказав Владислав Волошин. Ворог застосовує всі озброєння, які в нього є, включно з бомбами та ракетами.

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