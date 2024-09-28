РФ стягнула до Вугледара 30 тисяч 'штиків': експерт розкрив серйозну загрозу для міста

Для російських окупантів тилом є Маріуполь, через місто Росія перекидає техніку та резерви, розповів радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

https://glavred.net/ukraine/rf-styagnula-do-vugledara-30-tisyach-shtikiv-ekspert-rozkriv-seryoznu-zagrozu-dlya-mista-10600865.html Посилання скопійоване

Окупаційна армія РФ оточує Вугледар / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 1 окрема танкова Сіверська бригада

Росія зосередила до 30 тисяч окупантів у районі Вугледара в Донецькій області. Ворог оточує місто з півдня та північного сходу. Про це повідомив очільник Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан в ефірі "Київ24".

"25-30 тисяч (росіян - Главред) оточує Вугледар з півдня і з північного сходу", - зазначив він.

За словами Кузана, тилом для ворожого угруповання є окупований Маріуполь. Росія зосереджує значні ресурси поблизу Вугледара, оскільки там окупанти мають можливість атакувати.

відео дня

"Ворог концентрує свої значні зусилля на Вугледарі, бо в напрямку Покровська його просування було зупинене. І тепер ворог просто-таки концентрує свої зусилля там, де може це зробити", - додав експерт.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Росія перекидає техніку до Вугледара

Крім цього, радника мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що РФ перекинула у бік Вугледара до 5 тисяч солдатів. Рух російської техніки зафіксували у Маріуполі.

"Росіяни продовжують перекидати резерви в бік Вугледара. Активізувалось переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менше 13 вантажівок, переважно з БК", - зазначив Андрющенко.

Також зафіксовано перекидання сил з Бердянського напрямку в Нікольську громаду Маріупольського району. Однак на цьому напрямку процес сповільнюється та скорочується чисельність військ.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Ситуація у Вугледарі - останні новини

Як повідомляв Главред, Вугледар у Донецькій області залишається під контролем Збройних сил України, попри постійні штурми окупантів. 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців розвіяла чутки про вихід оборонців з міста.

Росія перекидає сили для захоплення Вугледара Донецької області, наразі там зосереджено понад 15 тисяч російських окупантів. Військовий оглядач Денис Попович повідоми, що з бердянського напрямку перекидають близько 5 тисяч росіян.

Ситуація у Вугледарі залишається напруженою для Сил оборони України через постійний тиск російських військ з Водяного та західної частини міста. Військовий експерт Станіслав Бунятів (позивний "Осман") зазначив, що ворог намагається захопити стратегічно важливу дорогу Богоявленка-Вугледар.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред