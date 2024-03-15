Медведєв опублікував російську "формулу миру": в ISW пояснили наміри Кремля

14 березня Медведєв опублікував у Telegram допис із закликом до повної ліквідації України та її приєднання до РФ.

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Медведєв назвав головну мету Кремля в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Країна-агресор РФ прагне лише однієї мети - повної капітуляції Києва, і не залишає місця для переговорів про завершення війни іншим шляхом. Такий висновок можна зробити з останньої заяви заступника голови Ради безпеки країни-агресора РФ Дмитра Медведєва. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни

14 березня Медведєв опублікував у Telegram допис із закликом до повної ліквідації України та її приєднання до РФ. Свою пропозицію він цинічно назвав "формулою миру". Аналітики ISW зазначають, що вимоги Медведєва відображають реальні наміри Кремля щодо Української держави.

Які вимоги висунув Медведєв

Заступник голови Радбезу РФ назвав Україну "колишньою" країною і писав її назву в лапках. Свою "формулу миру" Медведєв назвав "спокійною", "реалістичною", "гуманною" та "м'якою".

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Цинічні тези включають у себе:

визнання Україною своєї військової поразки, повну і беззастережну капітуляцію і повну "демілітаризацію" країни;

визнання всім міжнародним співтовариством "нацистського характеру" України і "денацифікацію" українського уряду;

заяву ООН, що позбавляє Україну статусу суверенної держави "згідно з міжнародним правом", а також декларацію про те, що будь-яким державам-правонаступникам України буде заборонено приєднуватися до будь-яких військових союзів без згоди Росії;

відставку всієї української влади і негайні тимчасові парламентські вибори;

виплату Росії українських репарацій;

офіційне визнання тимчасовим парламентом, який буде обраний після відставки нинішнього уряду України, того, що вся українська територія "є частиною Росії", а також і ухвалення закону про "возз'єднання", внаслідок якого українські території увійдуть до складу РФ;

розпуск тимчасового парламенту і визнання ООН "возз'єднання" України з Росією.

"Тон посту Медведєва навмисно сардонічний, а заклики, які він робить, здаються крайніми, але кожен із семи пунктів медведєвської "формули миру" є реальним і центральним елементом ідеології Кремля, а також заявлених цілей і виправдань війни. Медведєв просто спростив ситуацію і синтезував їх в один жорстокий пост у Telegram", - зазначили в ISW.

Аналітики нагадали, що лідер російський диктатор Володимир Путін встановив принципи, які узгоджують цілі Кремля в Україні з сімома пунктами Медведєва, ще в есе 2021 року "Про історичну єдність росіян і українців". У ньому він заявив, що українці та росіяни "історично є одним єдиним народом", який був "насильно і несправедливо розлучений зовнішніми мерзенними силами".

Зазначимо, ЗМІ помітили, що публічні скандальні виступи і пости експрезидента Дмитра Медведєва слідують після чергових поставок вина з його італійських виноградників.

Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Заяви Путіна про мирні переговори

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Журналісти видання BILD зазначили, що Путін проговорився про реальні цілі війни Росії проти України. Зокрема, вони звернули увагу на одну з яскравих цитат глави Кремля, яка стосувалася війни в Україні.

"Зараз вести переговори лише тому, що у них патрони закінчуються, - якось безглуздо з нашого боку", - сказав диктатор.

Оглядач BILD Пилип П'ятов зазначає, що одне речення чітко демонструє: Путін використовує кожну військову вразливість для атаки і досягнення своїх цілей - знищення України та поневолення українського народу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін має дві "цілі" в Україні - знищення держави та анексію територій. Агресор діє або силовим, або політичним шляхом.

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