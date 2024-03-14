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Путін проговорився: стала відома реальна ціль війни Росії проти України - Bild

Юрій Берендій
14 березня 2024, 11:53
В BILD зробили висновок, що мета Путіна у війні Росії проти України не змінювалась від самого початку бойових дій.
Путін проговорився: стала відома реальна ціль війни Росії проти України - Bild
Путін проговорився про справжню ціль війни проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову проговорився про реальні цілі війни Росії проти України. Про це повідомляють журналісти видання BILD.

Журналісти проаналізували одну із яскравих цитат глави Кремля, яка стосувалась війни в Україні.

"Зараз вести переговори тільки тому, що у них патрони закінчуються, - якось безглуздо з нашого боку", - сказав диктатор.

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Оглядач BILD Філіп Пятов зауважує, що одне речення чітко демонструє: Путін використовує кожну військову вразливість для атаки та досягнення своїх цілей - знищення України та поневолення українського народу.

"Це викриває мислення диктатора і наївність тих політиків, хто вірить у мирні переговори з Росією. <...> Зараз Україна зазнає невдач на кількох фронтах. Як і хотіли вкрай праві та ліві, вона отримує недостатньо зброї та боєприпасів. За їхньою логікою, Путін тепер має бути готовий до переговорів. Але російський диктатор дотримується зовсім іншої логіки. <...> Під "переговорами" Путін насправді має на увазі не що інше, як капітуляцію України", - зазначив Філіп Пятов.

У свою чергу заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер зазначив, що реальні цілі російського диктатора у війні ніколи не змінювались. При цьому він додав, що наразі час грає на стороні президента РФ Володимира Путіна.

"Це відповідь усім, хто продовжує вимагати від України і Заходу кроків, щоб зробити переговори можливими. Незважаючи на невдачі 2022 року, коли його війська не змогли взяти Київ і він втратив території на сході та півдні, мета Путіна ніколи не змінювалася: Путін хоче знищити Україну завдяки ще більшій кількості своїх військ і військової економіки, позбавити її існування, стерти культуру. Що стосується Заходу: якщо ми не зможемо зробити більше, рано чи пізно Путін досягне цієї мети. Зараз час грає на його користь", - пише він.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові зупинили наступ російських окупантів на Бахмутському напрямку, але ворожа авіація продовжує активно обстрілювати позиції Сил оборони України. Про це повідомив очільник прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков.

У Білому домі зазначили, що президент США Джо Байден в курсі про нові заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо можливого використання ядерної зброї. Проте, у США не вбачають причин для зміни своєї ядерної стратегії.

Ситуація на фронті залишається напруженою, оскільки російські окупаційні війська проводять постійні атаки на позиції Сил оборони України. Про це повідомив командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов.

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