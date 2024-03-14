Путін проговорився: стала відома реальна ціль війни Росії проти України - Bild

В BILD зробили висновок, що мета Путіна у війні Росії проти України не змінювалась від самого початку бойових дій.

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Путін проговорився про справжню ціль війни проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову проговорився про реальні цілі війни Росії проти України. Про це повідомляють журналісти видання BILD.

Журналісти проаналізували одну із яскравих цитат глави Кремля, яка стосувалась війни в Україні.

"Зараз вести переговори тільки тому, що у них патрони закінчуються, - якось безглуздо з нашого боку", - сказав диктатор.

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Оглядач BILD Філіп Пятов зауважує, що одне речення чітко демонструє: Путін використовує кожну військову вразливість для атаки та досягнення своїх цілей - знищення України та поневолення українського народу.

"Це викриває мислення диктатора і наївність тих політиків, хто вірить у мирні переговори з Росією. <...> Зараз Україна зазнає невдач на кількох фронтах. Як і хотіли вкрай праві та ліві, вона отримує недостатньо зброї та боєприпасів. За їхньою логікою, Путін тепер має бути готовий до переговорів. Але російський диктатор дотримується зовсім іншої логіки. <...> Під "переговорами" Путін насправді має на увазі не що інше, як капітуляцію України", - зазначив Філіп Пятов.

У свою чергу заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер зазначив, що реальні цілі російського диктатора у війні ніколи не змінювались. При цьому він додав, що наразі час грає на стороні президента РФ Володимира Путіна.

"Це відповідь усім, хто продовжує вимагати від України і Заходу кроків, щоб зробити переговори можливими. Незважаючи на невдачі 2022 року, коли його війська не змогли взяти Київ і він втратив території на сході та півдні, мета Путіна ніколи не змінювалася: Путін хоче знищити Україну завдяки ще більшій кількості своїх військ і військової економіки, позбавити її існування, стерти культуру. Що стосується Заходу: якщо ми не зможемо зробити більше, рано чи пізно Путін досягне цієї мети. Зараз час грає на його користь", - пише він.

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Війна Росії проти України - останні новини

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