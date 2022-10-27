"Нам не потрібен ядерний удар по Україні": Путін зробив важливу заяву

Путина / ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Президент РФ Володимир Путін заявив, що поки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її застосування.

При цьому він заявив, що Росії не потрібен ядерний удар по Україні, в цьому немає ні політичного, ні військового сенсу.

"Дивіться, поки ядерна зброя існує, завжди є небезпека її застосування. Перше. Друге - мета сьогоднішньої суєти навколо ядерних загроз і застосування ядерної зброї дуже примітивна. Ось цей диктат західних країн, їх спроба натиснути на нейтральні або дружні країни закінчується нічим, і вони шукають аргументи, щоб переконати дружні нам або нейтральні держави в тому, що треба всім разом протистояти Росії", - заявив Путін.

За словами російського диктатора, провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією переслідує певну мету.

"Завантажили в "Точку-У" або куди-небудь в інший, підірвали де-небудь цей пристрій, сказали, що це Росія зробила - завдала ядерного удару. Але нам не потрібно цього робити. У нас сенсу немає нікого - ні політичного, ні військового", - сказав Путін.

Також він сказав, що тільки натякав на можливий ядерний удар.

"Що відбувається насправді. Ми ініціативно нічого ніколи не говорили про можливість застосування ядерної зброї, а лише натяками відповідали на ті заяви, з якими виступали західні лідери", – заявив Путін.

Погроза Путіна застосувати ядерну зброю

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі вдавався до риторики, пов'язаної з погрозами застосування ядерної зброї. Зокрема, 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня, коли підписував папірці про анексію українських територій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такий сценарій виключати не можна.

"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, послідує моментальна реакція світу. Росію, за його словами, в такому випадку чекає миттєвий крах. Путіна вже попередили про наслідки.

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