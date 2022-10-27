"Нам не потрібен ядерний удар по Україні": Путін зробив важливу заяву

За словами російського диктатора, провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією переслідує певну мету.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що поки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її застосування.
При цьому він заявив, що Росії не потрібен ядерний удар по Україні, в цьому немає ні політичного, ні військового сенсу.
"Дивіться, поки ядерна зброя існує, завжди є небезпека її застосування. Перше. Друге - мета сьогоднішньої суєти навколо ядерних загроз і застосування ядерної зброї дуже примітивна. Ось цей диктат західних країн, їх спроба натиснути на нейтральні або дружні країни закінчується нічим, і вони шукають аргументи, щоб переконати дружні нам або нейтральні держави в тому, що треба всім разом протистояти Росії", - заявив Путін.
За словами російського диктатора, провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією переслідує певну мету.
"Завантажили в "Точку-У" або куди-небудь в інший, підірвали де-небудь цей пристрій, сказали, що це Росія зробила - завдала ядерного удару. Але нам не потрібно цього робити. У нас сенсу немає нікого - ні політичного, ні військового", - сказав Путін.
Також він сказав, що тільки натякав на можливий ядерний удар.
"Що відбувається насправді. Ми ініціативно нічого ніколи не говорили про можливість застосування ядерної зброї, а лише натяками відповідали на ті заяви, з якими виступали західні лідери", – заявив Путін.
Погроза Путіна застосувати ядерну зброю
Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі вдавався до риторики, пов'язаної з погрозами застосування ядерної зброї. Зокрема, 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня, коли підписував папірці про анексію українських територій.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такий сценарій виключати не можна.
"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив глава держави.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, послідує моментальна реакція світу. Росію, за його словами, в такому випадку чекає миттєвий крах. Путіна вже попередили про наслідки.
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