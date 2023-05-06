"Мріяв повернутися додому з перемогою": окупанти забрали життя 22-річного захисника України

Загинув герой 3 травня в Донецькій області під час виконання бойового завдання.

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Загиблий герой / facebook.com/TrostyanetsTownCouncil

На війні з російськими окупантами загинув захисник родом з Тростянця Мірошниченко Назар Степанович.

Загарбники забрали життя воїна 3 травня в Донецькій області, повідомили на Facebook-сторінці Тростянецької міської ради. 22-річний герой загинув під час виконання бойового завдання.

З перших днів повномасштабної війни він став на оборону своєї країни. Так, 11 березня 2022 року він вирішив добровольцем приєднатися до Збройних Сил України та був прийнятий до складу 247-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони міста Харкова.

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Рідні, близькі та друзі згадують Назара як хорошого, чуйного і турботливого сина, брата і надійного друга. Молодий воїн відрізнявся своєю людяністю і щирістю, був патріотом своєї держави. Однак окупанти обірвали йому життя і 22-річний Назар назавжди приєднався до небесних військ України.

"Назар найбільше любив свою Батьківщину, рідне місто, мріяв повернутися додому з перемогою. Він до останнього залишився вірним військовій присязі, проявив стійкість і мужність при виконанні своїх службових обов'язків. Висловлюємо щирі, глибокі співчуття родині загиблого Героя", - написали в міській раді.

Як повідомляв Главред, у боях за Бахмут загинув захисник України з Вінницької області Радіон Шестопалько. Йому було 35 років.

Свій останній бій солдат прийняв 29 квітня 2023 року. Він загинув внаслідок вогневого ураження під час утримання рубежів в районі населеного пункту Бахмут.

У боях з окупантами країни-агресора Росії загинув воїн Збройних сил України В'ячеслав Хохлюк. Рік тому він одружився з Анастасією Мохіною, дівчиною, з якою він на той момент разом служив в 112-й бригаді територіальної оборони Києва. Їх весільні фотографії потрапили в соціальні мережі і публікувалися навіть в британському виданні The Times.

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