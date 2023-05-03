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"Померлий тато кликав її до себе": в Умані чоловік впізнав загиблу дружину по халату, а сина - по кофтині

Ангеліна Підвисоцька
3 травня 2023, 20:08 оновлено 3 травня, 20:24
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Російські окупанти в ніч на 28 квітня вдарили ракетами по Умані. 28-річна Альона і однорічний Ваня загинули практично уві сні.
загиблі в Умані Олена і Ваня Одайські
Російські окупанти вбили в Умані Альону та Ваню Одайських / Колаж фото соцмережі

Російські окупанти в ніч на 28 квітня жорстоко вдарили ракетами по Умані Черкаської області. В ту ніч чоловік втратив свою кохану дружину і маленького синочка. Альоні Одайській було всього 28 років, а її синові Івану - 1 рік. Про це розповіла кума і подруга загиблої жінки Софія Бочарова в інтерв'ю Факт.

Альона і Ваня жили в квартирі на 4 поверсі. Від їхнього житла залишилася лише кухня. Жінка з малюком, мабуть, навіть не усвідомили що сталося і загинули уві сні.

Роман (чоловік Альони) вижив. Його врятувало лише те, що він працював далекобійником і в момент ракетного удару був у відрядженні під Миколаєвом.

відео дня

"Подруга завжди спала поруч з синочком, тому що він відмовлявся спати окремо. Наскільки ми розуміємо тепер, вони, ймовірно, нічого не встигли зрозуміти і загинули уві сні", - каже Софія.

Вона згадує, що в той трагічний день намагалася додзвонитися подрузі. Гудки йшли, але ніхто не брав трубку. Вона сподівалася, що Альона і Ваня вижили і просто забули телефон.

"Знайомі прислали мені згодом ще одне відео, я зрозуміла, що це квартира куми. І від неї нічого не залишилося, тільки кухня. Однак ми розуміли, що в той час Альона не могла там перебувати. Взагалі з тієї частини будинку, де були двокімнатні квартири, вижив тільки один чоловік, який під ранок пішов на кухню випити води. Дружина його теж загинула", - додала жінка.

Софія відразу примчала на місце трагедії, там був Роман, його батьки і мама Альони. Рідні жінки і маленького Вані намагалися знайти їх серед живих в лікарні, але дива не сталося.

"Десь після 15:00 рятувальники дістали тіло жінки, а потім за нею відразу понесли маленький пакет. Ми все зрозуміли, але не хотіли вірити в те, що сталося непоправне ... Тіла були понівечені. Роман впізнав дружину по халату, а синочка - по кофтині", - з болем розповідає Софія.

загиблі в Умані Олена і Ваня Одайські
Російські окупанти вбили в Умані Альону та Ваню Одайських / соцмережі

Що відомо про Альону і Ваню Одайських

Близькі згадують про Альону Одайську як про позитивну, добру і здатну дружити людину. Вона любила життя і насолоджувалася ним. Альона пекла смачні торти і мріяла відкрити свій магазин.

Вона вийшла заміж за Романа 4 роки тому, в листопаді 2022 Вані виповнився 1 рік.

"Всі навколо відзначали, наскільки гармонійною парою вони (Альона і Роман - Главред) були. Мали однакові погляди на життя, на виховання, завжди з повагою і любов'ю дивилися один на одного. А ми раділи, що Альонка знайшла своє щастя", - згадує її подруга.

Альона навчалася в автошколі і прямо в день трагедії, 28 квітня, у неї повинен був бути іспит з практики та отримання водійських прав.

загиблі в Умані Олена і Ваня Одайські
Російські окупанти вбили в Умані Альону та Ваню Одайських / соцмережі

Подруга Софія згадує, що мене 2 років тому помер батько Альони і час від часу він був у снах улюбленої дочки і кликав її за собою.

"Він її дуже сильно любив, Альоні не раз снилися сни, в яких батько кликав її з собою. Наприклад, просив сісти до нього в машину. Подруга відмовлялася, а він наполягав. Здається, тато так сумував за дочкою, що забрав її. А вона так поспішала жити", - каже Софія.

Альону та її сина Ваню поховали в рідному селі Городецьке.

У той день Софія втратила не тільки близьку подругу і її сина, але і свою однокласницю Світлану з її чоловіком, які жили на 6 поверсі.

Ракетний удар РФ по Умані 28 квітня

У ніч на п’ятницю, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетного удару було нанесено по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку – там був зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

Загалом відомо про 23 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, з яких п’ятеро дітей. Також в результаті ракетної атаки постраждали щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні.

У мережі з’явилося відео, як чоловік, який дивом вижив тієї ночі, зі сльозами на очах називає сусідів, з якими він вже ніколи не зможе зустрітися та поговорити. Чоловік стверджує, що у цьому будинку всі були своїми. Люди знали один одного і дружили. Вони всі заселилися у будинок ще у 1993 році, коли його здали в експлуатацію.

Дивіться відео розповіді жінки, якій вдалося вижити разом з родиною під час ракетного удару окупантів по Умані:

Інші новини:

війна в Україні Умань вторгнення Росії ракетний удар
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