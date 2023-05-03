Близьких родичів загиблих на війні демобілізують: ВРУ схвалила рішення

Верховна Рада України розширила список підстав для демобілізації військових.

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Демобілізації підлягатимуть більше військових / Фото: УНІАН

Верховна Рада на пленарному засіданні сьогодні, 3 травня, дозволила звільняти зі служби військовослужбовців, призваних за мобілізацією, і тих, хто проходить її за контактом, у разі, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти в період воєнного стану.

Зазначається, що ухвалення відповідного законопроєкту підтримав 291 народний депутат. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

ВРУ схвалила додаткову підставу для демобілізації / Скріншот: t.me/oleksiihoncharenko

У законопроєкті йдеться, що до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра) військовослужбовців.

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Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан і мобілізацію в країні ще на 90 днів.

Кабмін розширив повноваження військкоматів і тепер військкомати мають право надсилати повістки українцям незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

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