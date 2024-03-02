Майор ЗСУ - про ситуацію біля Авдіївки: зупинено активне просування військ РФ

Населені пункти Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське залишаються напрямком основного удару російських окупантів, сказав Сергій Цехоцький.

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Активне просування військ РФ біля Авдіївки зупинилося - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22-ОМБр, DeepState

Активне просування російських окупантів у районі захопленої Авдіївки Донецької області зупинено. Українські військові зривають ворожі плани. Про це заявив майор, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

В ефірі Freedom він розповів про те, що населені пункти поблизу Авдіївки - Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське - залишаються основним напрямком ворожого удару.

"Просування їхнє на сьогодні зупинилося. Активне просування. Вони після окупації Авдіївки з таким "ентузіазмом", думали, що вони далі підуть... На сьогодні у нас напрямки їхніх основних ударів - це Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське. Ось це лінія фронту така, яка в них сьогодні в завданнях стоїть туди зайти, закріпиться, захопити і далі вийти на оперативний простір у напрямку того ж Покровська", - зазначив Цехоцький. відео дня

За його словами, дії ЗСУ зривають реалізацію планів російських окупантів.

"І як би їх багато не було, їх убивають щодня, щоночі... Будь-яка техніка, яка з'являється на полі бою (незважаючи на те, що в нас усюди звучить про "снарядний голод") - ми її знищуємо... Скажу більше, за перехопленнями, які ми чуємо ось уже декілька днів, - позаду їхніх штурмових груп, що наступають, стоять загороджувальні загони", - підкреслив Сергій Цехоцький.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація в районі Авдіївки

Війська РФ у районі Авдіївки активно застосовують артилерію і піхоту, сказав заступник командира Третьої штурмової бригади, майор Максим Жорін. За його словами, ЗСУ посилено знищують російських окупантів.

ЗСУ відновлюють позиції біля Авдіївки, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Противник нарощує резерви, застосовує їх у боях, і досягає деяких успіхів.

Окупанти Росії наступають по всій смузі навколо Авдіївки, говорив Максим Жорін. Бійці ЗСУ відбивають ворожі штурми і проводять контратаки.

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