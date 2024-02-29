'Залітає шалена кількість піхоти': Жорін розкрив деталі боїв на околицях Авдіївки

Складно підрахувати кількість росіян, яких щоденно знищують ЗСУ під Авдіївкою , повідомив заступник командира 3 ОШБр.

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Росіяни використовують техніку під Авдіївкою як таксі / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Між боями, що були в самій Авдіївці, і тими, які тривають зараз на околицях міста є велика різниця. Наразі російські війська мають обмежені можливості використання авіації на околицях Авдіївки, але компенсують це значною кількістю артилерії та FPV-дронів. Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Трохи менше у росіян можливості задіювати авіацію. Але при цьому, артилерія, fpv - у величезній кількості. Під цим всім залітає шалена кількість піхоти - інколи спостерігаємо, як просто у пішому порядку групи по 40 осіб біжать через поле. Інколи задіюють і броньовану техніку", - зазначив військовий.

Жорін підкреслив, що українські захисники намагаються вразити всю ворожу техніку. Він зазначив, що "вкрай складно порахувати, скільки на цьому напрямку щоденно знищується російських окупантів".

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"Час від часу росіяни пробують перевозити десант зверху на танках, БМП, баггі. Тобто буває використовують техніку, як підсилення, а буває - чисто як таксі. Під’їхали, викинули людей і тікають, щоб ми не встигли підбити. Ворог насправді постійно адаптується та шукає різні шляхи", - додав заступник командира 3 ОШБр.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Бої поблизу Авдіївки

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська, ймовірно, планують використати відсутність міцно захищених позицій українських військових на Авдіївському напрямку та збільшити інтенсивність атак. Розвідка Британії стверджує, що територія на захід від Авдіївки є основним напрямком наступу російської армії.

Також командир штурмової групи "NC 13" другого штурмового батальйону 3 ОШБр Микола Зінкевич вважає, що виведення українських оборонців з Авдіївки було "єдиним правильним кроком". Він переконаний, що захоплення міста є лише початком нової наступальної кампанії російських окупантів.

Крім цього, після виведення українських військових із Авдіївки росіяни намагаються отримати перевагу на цьому напрямку, розповів військовий Іван Тимочко. Там тривають важкі бої, а позиції переходять з рук в руки.

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