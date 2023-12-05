'Маємо надію, що нічого не загрожує': у ГУР розкрили стан отруєних офіцерів і дружини Буданова

Юсов розповів, що водночас триває внутрішнє розслідування замаху на життя офіцерів та Маріанни Буданової.

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У ГУР розповіли про стан здоров'я отруєних працівників / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Представник ГУР Андрій Юсов розповів про стан здоров’я офіцерів Головного управління розвідки Міноборони України та дружини начальника розвідки Кирила Буданова - Маріанни, нині задовільний. Водночас триває внутрішнє розслідування цього випадку.

"Пройдено курс лікування в українській клініці. Завдяки тому, що вчасно звернулися та зреагували, і завдяки професійності українських лікарів, зараз усе добре. Але надалі буде продовжено медичний нагляд і регулярні обстеження. Це тривалий процес", - зазначив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Юсова, не можна сказати точно, чи нічого не загрожує життю тих, кого отруїли. Адже це "складні випадки", після такого люди потребують постійного медичного спостереження.

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"Маємо надію, що нічого не загрожує", - висловив переконання Юсов.

Він додав, що факт отруєння Буданової й офіцерів ГУР розслідують підрозділи внутрішньої безпеки відомства.

Отруєння Маріанни Буданової: що відомо

Нагадаємо, що в ГУР підтвердили замах на життя дружини Буданова. Маріанна Буданова справді була отруєна важкими металами. Андрій Юсов розповів, що дружина Буданова завершує курс лікування після отруєння.

Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком та ртуттю. Джерела у ГУР підтвердили це та розповіли, які речовини знайшли у її організмі. В організмі виявили накопичення миш'яку та ртуті.

Дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

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