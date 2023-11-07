'Вибори двійників, а не президента': у ГУР розповіли, як у Росії зміниться влада

Це не вибори президента, це вибори Путіна, або людини, схожої на нього, зауважив Юсов.

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У ГУР розповіли про вибори в Росії / колаж: Главред, фото: Комсомольская правда, скріншот: відео

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що у Росії в наступному році можуть відбутися не вибори в президенти країни-терористки, а "вибори Путіна" або людей, які на нього схожі.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Юсов зауважива, що в РФ можуть відбутися не вибори у звичайному стилі, а вибори його двійників.

"Це не вибори президента, це вибори Путіна, або людини, схожої на нього. Звичайно бажання, напевно, було давно би встановити монархію. Але яка б не була зараз жорстка диктатура, все-таки вони поки що змушені підтримувати якісь фасад існування якихось демократичних процедур. Тим не менше кожна така навіть імітаційна процедура виборча - це стрес і випробовування для режиму. Тому вони справді достатньо нервуються перед цими датами", - наголосив Андрій Юсов відео дня

Нагадаємо, що Пєсков розповів про двійників Путіна у Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков знову спробував розвіяти інформацію про двійників російського диктатора Володимира Путіна.

Стало відомо, якого потенційного наступника боїться Путін. Одного зі своїх можливих наступників глава Кремля намагається "прибирати" подалі від себе, тому що у них різні бачення, зокрема й війни проти України.

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