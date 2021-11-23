Мати-рекордсменка з Києва допомогла вигодувати 150 немовлят

Мама-донор молока Євгенія Муромцева / скріншот ТСН

30-річна мешканка Києва Євгенія Муромцева допомогла вигодувати півтори сотні немовлят. У жінки є шестимісячна дочка Емма. Бути донором вона не планувала, але коли дізналася, що має гіперлактацію (надлишок молока) — почала ділитися молоком.

"Молока було забагато, не зменшувалося, як у кожної мами, так вийшло, що виливали. Я поскаржилася лікарю, а вона дала контакти і сказала не виливати, тому що діткам воно потрібне", - розповіла киянка ТСН.

Тепер майже половину поличок морозильної камери у Євгенії відведено саме під грудне молоко. За півроку жінці вдалося допомогти вигодувати близько 150 немовлят.

"Якщо є молоко - буду годувати, скільки можу", - каже вона.

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Тим часом у Банку грудного молока в Києві скаржаться на брак донорського молока для недоношених немовлят. Співробітники кажуть, що через карантинні обмеження годуючі жінки стали рідше ставати донорами.

"Цей спад критичний. Люди з кожним локдауном все більше виснажені, що відбивається і на нашій роботі. Наші холодильники такими спустошеними не були ніколи", - поділилися в Банку грудного молока.

Як стати донором грудного молока

Породіллі необхідно лише раз приїхати особисто в Банк грудного молока, щоби здати аналізи. А далі жінка жити, як завжди. Молоко з будинку мами забиратимуть кур'єри, вони ж привозитимуть тару.

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області батьки звинуватили медиків у смерті їхньої новонародженої дочки. Немовля померло практично одразу після народження.

Дівчинка народилася на 41-му тижні вагітності. Мала вагу 3750 грамів. За словами медиків, у новонародженої не розкрилися легені. Її більше години реанімували, але це не допомогло врятувати дитину.

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