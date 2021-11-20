Скандал на Тернопільщині: батьки звинуватили медиків у смерті немовляти

Немовля померло на Тернопільщині / pixabay

В Тернопільської області батьки звинуватили медиків у смерті їх новонародженої дочки.

Немовля померло практично відразу після народження, батьки звинувачують у трагедії медиків, пише Gazeta-misto.

Із заявою про непрофесійні дії лікарів одного з медичних закладів Кременецького району звернувся 22-річний чоловік.

За його словами, 14 листопада його сестра народила дівчинку, але дитина померла. Заявник звернувся в поліцію, щоб з'ясували справжню причину.

Що стало причиною смерті немовляти

Як зазначається, дівчинка народилася на 41 тижні вагітності. Мала вагу 3750 грам. За словами медиків, у новонародженого не розкрилися легені. Її більше години реанімували, але це не допомогло врятувати дитину.

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Причиною смерті називають важку асфіксію під час народження. Це підтвердив розтин, який проводив місцевий експерт.

Щоб виключити підроблення свідоцтва, судово-медичну експертизу провели в іншій установі під час відкритого кримінального провадження. Висновки були такими ж. Наразі триває слідство.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося на Вінниччині породілля кинула здорову новонароджену доньку, а сама пропала, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе

Оскільки мати до немовляти не повернулася, про цей випадок повідомили в поліцію і соцслужби. Як розповіла співробітниця ювенальної поліції, правоохоронці з'ясували, що людину із залишеними породіллею даними не існує, відмови від дитини вона теж не залишила.

Через три місяці в пологовий будинок навідалася мама з родичами і влаштувала скандал, вимагаючи повернути дочку.

Сусіди кажуть, що у жінки є ще четверо дітей. Старшій дочці - 18 років, молодшій – три. А ось про п'яту вагітність вони не знали.

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