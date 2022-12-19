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Мати прикрила тілом 1,5 річну дитину від ракетного удару в Кривому Розі: її рятують лікарі

19 грудня 2022, 14:25
Жінка відчула різкий удар в голову, але встигла своїм тілом прикрити дитину.
Постраждала від ракетного удару по Кривому Розі
Постраждала від ракетного удару по Кривому Розі / Сергій Риженко, ДСНС

В Кривому Розі 35-річна жінка прикрила тілом 1,5-річну доньку від ракетного удару. У квартирі вона перебувала разом з двома дітьми і бабусею.

Тепер маму рятують лікарі в Дніпрі, повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, жінка відчула різкий удар в голову і встигла своїм тілом прикрити дитину. Квартира повністю зруйнувалася: від неї залишилися тільки старі колоди і шматки цегли.

"Втрата свідомості. Приходячи до тями, вона не знала, як і з ким зв'язатися. Одне бажання - подивитися всім рідним в очі. Після вибуху вона потрапила на цей кордон між життям", - розповів Риженко.

Постраждала від ракетного обстрілу Кривого Рогу
Постраждала від ракетного обстрілу Кривого Рогу / facebook.com/rsa010963

Уламок пройшов через лобову частку, залишив багато кісткових уламків, зруйнував лобову пазуху. Зараз до жінки почала повертатися пам'ять.

"Нам в Мечникова судилося життя Марини відновлювати. Марина, закриваючи очі, завжди тепер бачить свою сім'ю. Щастя є, я знаю, коли всі живі", — додав Риженко.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ракетний удар
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