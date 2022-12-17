Руйнування і наслідки нестерпні: з'явилися подробиці ракетної атаки по Кривому Розі

Ракетна атака Росії 16 грудня вбила сім'ю в Кривому Розі. Як повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, в результаті вчорашнього ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області пошкодження отримали 43 будинки, три школи і один лікувальний заклад.
"Ще про наслідки вчорашнього удару. На даний момент встановлено, що отримали пошкодження 43 житлових будинки, 3 школи, 3 дитсадки та один лікувальний заклад. Військова адміністрація міста задіяла 13 бригад, які працювали над ліквідацією наслідків. Вони закривали вікна плівкою і OSB-швидше, ніж склом, щоб квартири не охололи повністю. В даний час закрито вже 90% вікон", - зазначив Вілкул в Telegram.
За його словами, закрито вже 273 віконних і дверних блоки в квартирах і 272 вікна в під'їздах.
У 3 дитячих садках і двох школах вікна вже закриті повністю. Роботи тривають.
Ракетний удар РФ по Україні
Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.
Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.
Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.
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