Дружина з дітьми повернулися з Польщі: ракета РФ вбила молоду сім'ю в Кривому Розі

Старший син Олександра і Людмили Корнійчуків залишився живий - він гостював у прабабусі.

Загибле подружжя Корнійчуків / МНС, Факти

У Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті ракетного удару РФ, в п'ятницю 16 грудня, загинула ціла сім'я - мати, батько і їх півторарічний син.

За словами уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, з ними міг бути ще один син, якому виповнилося сім років, але тієї ночі він гостював у прабабусі в селі і залишився живий.

Що відомо про сім'ю загиблих криворіжців

В результаті варварського обстрілу РФ загинули подружжя Олександр і Людмила Корнійчуки, а також їх син Тимофій. Хлопчика довго не могли знайти, пошуки тривали більше 12 годин. До останнього моменту була надія, що йому вдасться вижити. "Але дива не сталося", — пише Герасимчук.

Олександр і Людмила Корнійчуки працювали на шахті Гвардійська Криворізького залізорудного комбінату, повідомляє місцевий телеканал "Рудана". Олександр був прохідником. Квартиру в будинку, куди 16 грудня прилетіла ракета, сім'я купила рік тому. У перші місяці війни Людмила з синами була в евакуації в Польщі, проте в серпні 2022 року вони повернулися до Кривого Рогу.

Квартира стала епіцентром удару ракети РФ

"Відомо, що рік тому пара купила трикімнатну квартиру на вулиці Каштановій. Жили на другому поверсі частини будинку-триповерхівки. Поруч була ще прибудова. Мріяли про щасливе майбутнє, Саша тільки закінчив у сімейному гніздечку ремонт", - уточнюють Факти.

Квартира Корнійчуків, кажуть їхні знайомі, стала епіцентром удару ракети. Одну її частину знайшли в будівлі, іншу — в парку поруч.

Зараз старший син загиблої пари знаходиться у родичів і ще не знає, що в одну мить залишився сиротою. Йому кажуть, що тато, мама і братик в лікарні, проте хлопчик постійно намагається їм додзвонитися, ніби відчуває щось недобре, додає видання.

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

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