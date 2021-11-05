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Мати та сестра померли від голоду: тернополянка 3 місяці жила з трупами

5 листопада 2021, 12:47

У квартирі знаходилися три жінки - дві з них були мертві.

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За життя жінки, що вижила борються лікарі / ZAXID.NET

У Тернополі правоохоронці виявили у квартирі на вулиці Братів Бойчуків жінку, яка проживала з мертвими матір'ю та сестрою.

За попередньою версією судмедекспертів, дві жінки померли від голоду, але визначити причини смерті важко через розкладання тіл, пише ZAXID.NET.

За словами сусідів загиблих, вони ще місяць тому бачили, як залишилася в живих 55-річна Любов Е.виходила з дому за продуктами та на пошту, оплачувати комунальні послуги.

Жінка доглядала за мамою і сестрою

Ще на початку 2020 року жінка працювала медсестрою в одній з міських лікарень. Коли ж почалася пандемія, то вирішила звільнитися з медзакладу і доглядати за старенькою матір'ю і сестрою з інвалідністю. Судячи з усього, сім'я з трьох жінок жила тільки на пенсію 78-річної Стефанії Е. і на пенсію по інвалідності 50-річної Людмили Е., яких і виявили в будинку мертвими.

Недобре запідозрили сусіди

Кілька тижнів потому вони побачили засунуті в двері платіжки і подумали, що сім'я кудись поїхала, але коли у під'їзді відчули неприємний запах - викликали поліцію.

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читайте такожЗнайшли мертвим у будинку: ЗМІ розповіли про загадкову смерть відомого дипломата в КиєвіВідкривши двері, правоохоронці, свідки та сусіди побачили, що там було три жінки. Дві з них були мертві, а одна жінка була жива. 55-річну Любов Е. екстрено доставили в лікарню. Вона була у вкрай важкому стані, без свідомості. За словами медиків, жінка дуже схудла через дуже тривале голодування і важить 30 кілограмів. Її артеріальний тиск був дуже низьким - 60 на 40.

Лікарі вже кілька днів борються за її життя

Любов вже прийшла в себе, але самостійно ще не їсть, тому її годують її через зонд та венозно.

"Стан її залишається важким, йде боротьба за її життя. Вона вкрай важка, але з незначним поліпшенням. Вона прийшла до тями, називає своє ім'я, артеріальний тиск піднявся на 100 на 60", - розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської лікарні швидкої допомоги Петро Комар.

У поліції кажуть, що у жінки є явні психологічні порушення, через що її не змогли допитати. Вона тільки говорить, як її звуть і називає імена матері та сестри.

Раніше ми розповідали, що в Одеській області сталася трагедія. Там отруїлася ціла сім'я з трьох осіб. Один член сім'ї помер. Про те, що трапилося в поліцію повідомили сусіди, які довго не бачили сім'ї на вулиці.

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Автор: Сергій Кущ
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