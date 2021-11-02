Під Одесою ціла сім'я отруїлася невідомою речовиною: мати загинула

Чим отруїлися люди-невідомо

В Одеській області сталася трагедія. Там отруїлася ціла сім'я з трьох осіб. Один член сім'ї помер. При цьому, що стало причиною отруєння - невідомо.

Як пише "Думська", про те, що трапилося копам повідомили сусіди. Вони почали бити на сполох через те, що довго не бачили сім'ї на вулиці.

Зазирнувши у вікно, небайдужі побачили страшну картину - на підлозі посеред кімнати лежали всі три людини.

Поліція вломилася в будинок і виявила тіла 63-річної жінки, її 68-річного чоловіка і їх 45-річну дочку.

"Чоловік прийшов до тями в лікарні, але з'ясувалося, що він нічого не пам'ятає про те, що трапилося. Дочка знаходиться в комі. А мати загинула. Поліція відкрила кримінальне провадження. За неперевіреними даними, напередодні в родині був гість", - зазначили у виданні.

Нагадаємо, раніше в одному з будинків Київської області знайшли мертвою всю сім'ю. Померли батько, мати і дочка. Копів викликала родичка загиблих. Жінка почала турбуватися, що її близькі не відповідають на телефонні дзвінки.