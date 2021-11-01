У Тернополі жінка прожила три тижні з трупами в квартирі

Жінка провела з трупами три тижні / Скріншот відео з tsn.ua

У Тернополі жінка три тижні жила в квартирі з мертвими тілами своїх родичів - матері і сестри.

У Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області розповіли, що сусіди забили на сполох, коли відчули неприємний запах у під'їзді.

Крім того, сусіди уточнили, що трьох жінок, з квартири, звідки доносився жахливий запах, давно не видно.

Копи потрапили в квартиру і побачили на ліжку тіло жінки, 1943 року народження, і її молодшої п'ятдесятирічної дочки. Також у квартирі була живою ще одна жінка середнього віку.

"За попередньою інформацією, жінки були мертвими приблизно 2-3 тижні. Старша дочка жива, але вона не розповідає, від чого і коли померли родичі і чому вона про це нікому не повідомила", - розповіли в поліції.

Реклама

На даний момент жінка госпіталізована в лікарню.

Про те, що стало причиною смерті жінок - поки невідомо. Очікуються результати експертизи. Даний факт внесений до ЄРДР згідно зі статтею 115 (природна смерть) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі паралізована жінка кілька днів прожила в квартирі з трупом власного чоловіка. Експертиза показала, що у літнього чоловіка теж стався інсульт. Він пролежав без допомоги кілька днів і помер, а весь цей час бідна дружина дивилася як помирає її чоловік, тому що була паралізованою.