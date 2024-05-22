Масована атака 'шахедів': Сумська область залишилася без світла

Російські окупанти вдарили "шахедами" по енергетичних об'єктах.

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Росіяни атакували Сумщину безпілотниками / Колаж: Главред, фото: ДТЕК, depositphotos.com/ua

Російські окупанти атакували Сумщину великою кількістю "шахедів". Про це повідомляли Повітряні сили України.

Під час повітряної тривоги потужні вибухи пролунали в Конотопі та Шостці. У Сумській ОВА повідомили, що окупанти вдарили "шахедами" по енергетичних об'єктах. Унаслідок цього там одразу зникло світло та вода.

Також без електроенергії раптово залишилися жителі Сум. Багато хто також почав повідомляти про перебої з водопостачанням.

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"На місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинене через ворожий удар", - ідеться в повідомленні.

Як довго Сумщина та обласний центр будуть без світла, наразі сказати неможливо.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що таке дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ ракетами та дронами по Україні - останні новини

Нагадаємо, РФ у ніч на 17 травня вдарила дронами по Україні. Українська ППО в межах п'яти областей збивала безпілотники, якими окупанти вдарили вночі. Вдалося збити всі 20 ворожих безпілотників.

Увечері 17 травня російські окупанти атакували Одеську область ракетами. Одна з них влучила по об'єкту цивільної інфраструктури в Одеському районі. У результаті почалася дуже сильна пожежа - загорілося 8000 кв. м, є жертви. Унаслідок ракетної атаки загинула 1 людина, ще 8 - постраждалі.

Також у ніч на 19 травня РФ атакувала дронами 5 областей України, було атаковано 2 енергооб'єкти. Ворожі дрони, які загарбники запускали вночі, довелося збивати в межах п'яти областей нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський назвав нову ціль ракетних атак РФ. Успіх Росії поставить під удар енергетичну безпеку Європи, тому потрібно спільно з Польщею знайти спосіб, як протидіяти ракетним атакам, заявив президент України.

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