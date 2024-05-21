Графіки відключення електроенергії: у які години в українців точно буде світло

В Україні 22 травня будуть вимикати світло не лише для промислових споживачів, а й для побутових. Графіки погодинних відключень будуть діяти по всій країні. Про це повідомляє Укренерго.
Відключення світла очікуються з 00:00 до 7:00, а також з 18:00 до 24:00.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується", - йдеться у повідомленні.відео дня
Як довго триватимуть відключення світла
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що найближчим часом не слід очікувати покращення ситуації в енергосистемі, адже досі зберігається значний дефіцит. Цей дефіцит не вдається усунути навіть при досить серйозних обсягах імпорту.
"Найближчі місяці дефіцит буде зберігатися. І час від часу він буде досягати таких значень, що імпортом і аварійною допомогою його не можна буде перекрити. Тому до відключень треба бути готовими. Це не є блекаути, це контрольовані відключення, які ми, як оператор, застосовуємо для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми", - сказав Кудрицький.
Хто такий Володимир Кудрицький?
Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії.
Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal.
Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.
Відключення електроенергії в Україні - останні новини
15 травня в Укренерго заявили, що цього дня по всій Україні будуть відключення світла. Держава запустила аварійні блекаути через дефіцит електроенергії на тлі російських обстрілів і похолодання.
Пізніше у компанії заявили, що через дефіцит електроенергії будуть погодинні відключення світла в Україні і 16 травня. Світло відключали як побутовим, так і промисловим споживачам.
Відключення електроенергії для побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, сказав радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко. За його словами, обмеження могли запустити пізніше, але цьому завадила прохолодна погода.
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