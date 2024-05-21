Графіки відключення електроенергії: у які години в українців точно буде світло

Укренерго запроваджує графіки відключення світла на середу, 22 травня.

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Графіки відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні 22 травня будуть вимикати світло не лише для промислових споживачів, а й для побутових. Графіки погодинних відключень будуть діяти по всій країні. Про це повідомляє Укренерго.

Відключення світла очікуються з 00:00 до 7:00, а також з 18:00 до 24:00.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується", - йдеться у повідомленні. відео дня

Як довго триватимуть відключення світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що найближчим часом не слід очікувати покращення ситуації в енергосистемі, адже досі зберігається значний дефіцит. Цей дефіцит не вдається усунути навіть при досить серйозних обсягах імпорту.

"Найближчі місяці дефіцит буде зберігатися. І час від часу він буде досягати таких значень, що імпортом і аварійною допомогою його не можна буде перекрити. Тому до відключень треба бути готовими. Це не є блекаути, це контрольовані відключення, які ми, як оператор, застосовуємо для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми", - сказав Кудрицький.

Хто такий Володимир Кудрицький? Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії. Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal. Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

15 травня в Укренерго заявили, що цього дня по всій Україні будуть відключення світла. Держава запустила аварійні блекаути через дефіцит електроенергії на тлі російських обстрілів і похолодання.

Пізніше у компанії заявили, що через дефіцит електроенергії будуть погодинні відключення світла в Україні і 16 травня. Світло відключали як побутовим, так і промисловим споживачам.

Відключення електроенергії для побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, сказав радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко. За його словами, обмеження могли запустити пізніше, але цьому завадила прохолодна погода.

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