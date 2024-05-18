Загорілось 8000 кв. м, є жертви: подробиці ракетної атаки на Одещину

Російські окупанти вдарили ракетою по складському приміщенню, внаслідок чого виникла сильна пожежа.

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Російські окупанти вдарили по Одеській області ракетами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Одещину ракетами. Одна з них влучила по об'єкту цивільної інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок цього розпочалась дуже сильна пожежа. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Рятувальники прибули на місце влучання помітили, що площа пожежі склала 8000 кв. м. Зайнялося складське приміщення.

Внаслідок ракетної атаки закинула 1 людина, ще 8 - постраждалі.

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"Під час роботи вогнеборців неодноразово лунав сигнал "Повітряна тривога", через що особовому складу доводилось відходити на безпечну відстань", - йдеться у повідомленні.

Відомо про те, що 5 постраждалих перебувають у стані середнього ступеня важкості, їх госпіталізували.

Удари Росії - вибухи в Україні

Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли Укренерго запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни, в тому числі в Києві.

Нагадаємо, 14 травня, ворог вдарив бомбами по житловому будинку в Харкові, понад 20 людей отримали ушкодження.

Також 16 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Місто атакували ворожі БпЛА типу "Шахед".

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