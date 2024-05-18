РФ вночі атакувала дронами 5 областей України, були атаковані 2 енергооб'єкти: деталі

Ворожі дрони, які загарбники запускали вночі, довелося збивати у межах п’яти областей нашої держави.

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РФ вночі атакувала дронами 5 областей України/ колаж: Главред, фото: Telegram/ Володимир Зеленський, Міноборони України

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 18 травня, запустила по Україні 13 дронів-камікадзе.

Загарбники запускали безпілотники із районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ в РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Ворожі дрони довелося збивати у межах п’яти областей України. Захисникам України вдалося збити усі "Шахеди", які запустили окупанти.

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"Уночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф. У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", – йдеться у повідомленні.

На Полтавщині пошкоджена енергетична інфраструктура

Внаслідок атаки дронами у Полтавській області була пошкоджена енергетична інфраструктура. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Обійшлося без постраждалих", – зазначив голова ОВА.

Були атаковані два об'єкти енергетичної інфраструктури

В "Укренерго" повідомили, що вночі російські дрони атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах України.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих. Споживачі не знеструмлювалися. Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, РФ у ніч на 17 травня вдарила дронами по Україні. Українська ППО у межах п’яти областей збивала безпілотники, якими окупанти вдарили вночі. Вдалося збити усі 20 ворожих безпілотників.

Ввечері 17 травня російські окупанти атакували Одещину ракетами. Одна з них влучила по об'єкту цивільної інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок цього розпочалась дуже сильна пожежа – загорілось 8000 кв. м, є жертви. Внаслідок ракетної атаки загинула 1 людина, ще 8 – постраждалі.

Президент України Володимир Зеленський назвав нову ціль ракетних атак РФ. Успіх Росії поставить під удар енергетичну безпеку Європи, тому потрібно спільно з Польщею знайти спосіб, як протидіяти ракетним атакам, заявив президент України.

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