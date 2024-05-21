Влупили посеред ночі: у Генштабі підтвердили удар по російському кораблю "Циклон"

Українські військові вразили російський ракетний корабель "Циклон". Це вже офіційно підтвердив Генеральний штаб України.
Це відбулося у ніч на 19 травня.
"За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800", - йдеться у повідомленні.відео дня
Удар по ракетному кораблю РФ "Циклон"
19 травня стало відомо про те, що у Севастополі під удар ЗСУ міг потрапити малий ракетний корабель проекту 22800 "Циклон". Стверджувалось, що його потопили разом з шістьма окупантами, ще 11 були поранені.
Знищення кораблів Чорноморського флоту РФ – останні новини
Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що ЗСУ вдарили по кораблю Чорноморського флоту РФ "Комуна". Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів нові подробиці удару по окупантах РФ у Севастополі.
У ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5 – ЧФ РФ втратив кораблі на $500 млн. Під час однієї з останніх спецоперацій вдалося знищити новітній російський катер "Мангуст", який почали виробляти лише з 2018 року.
Також повідомлялося, що ще один корабель РФ самоліквідувався. Теплохід "Михайло Ломоносов" перебував на ремонті, перед початком пожежі там проводилися зварювальні роботи.
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