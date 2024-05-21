Влупили посеред ночі: у Генштабі підтвердили удар по російському кораблю "Циклон"

Повідомляється, що Сили оборони України вдарили по російському кораблю в ніч на 19 травня.

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ЗСУ вдарили по російському кораблю "Циклон" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Українські військові вразили російський ракетний корабель "Циклон". Це вже офіційно підтвердив Генеральний штаб України.

Це відбулося у ніч на 19 травня.

"За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800", - йдеться у повідомленні. відео дня

Удар по ракетному кораблю РФ "Циклон"

19 травня стало відомо про те, що у Севастополі під удар ЗСУ міг потрапити малий ракетний корабель проекту 22800 "Циклон". Стверджувалось, що його потопили разом з шістьма окупантами, ще 11 були поранені.

Знищення кораблів Чорноморського флоту РФ – останні новини

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що ЗСУ вдарили по кораблю Чорноморського флоту РФ "Комуна". Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів нові подробиці удару по окупантах РФ у Севастополі.

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