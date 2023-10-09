'Майже 500 ударів по позиціям': у ЗСУ розкрили ситуацію на фронті та плани росіян

За добу росіяни 465 разів завдали ударів по позиціях ЗСУ. Під час цих бойових зіткнень вдалося ліквідувати 150 окупантів.

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Ситуація на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 53 ОМБр

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що на Лимано-Куп’янському напрямку інтенсивність бойових зіткнень дещо знизилася через опади і погіршення погодних умов.

"У зв'язку з інтенсивними та рясними опадами, які останніми днями йдуть в смузі відповідальності Східного угруповання військ, інтенсивність бойових зіткнень на Лимано-Куп'янському напрямку знизилася. Так, не можна сказати, що вони взагалі відсутні - 11 бойових зіткнень відбулося за минулу добу. Проте інтенсивність і обстрілів, і застосування авіації впала", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, окупанти також зменшили активність своєї авіації на Лимано-Куп'янському напрямку.

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"Якщо раніше ми говорили про 15 ударів Су-35, Су-25, то за минулу добу не відбулося жодного. Також впала інтенсивність і використання безпілотників. Двічі вони завдали ударів своїми FPV-дронами та ще один нам вдалося знищити", – зазначив речник Східного угруповання військ.

Загалом за добу росіяни 465 разів завдали ударів по позиціях ЗСУ. Під час цих бойових зіткнень вдалося ліквідувати 150 окупантів вбитими та пораненими та ще 4 взяти в полон.

У ЗСУ повідомили про плани окупантів

Противник зараз акцентує свою увагу поблизу сіл Синьківки, Іванівки та Макіївки.

Намагається перекидати туди свої штурмові загони, Шторм-Z, різні стрілецькі батальйони і танкові підрозділи. Проте успіхів вони не мають.

"Залишилося ще декілька тижнів до остаточного осіннього бездоріжжя, до цього часу росіяни намагатимуться інтенсифікувати свої дії, щоб досягти якихось успіхів. Зараз противник акцентує увагу саме на використання артилерії", - підсумував Євлаш.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали у Генштабі.

Активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала". Штупун повідомив, що російська окупаційна армія на Таврійському напрямку через негоду використовують менше авіації, а їхня логістика є ускладненою.

РФ намагається уповільнити ЗСУ. Російські окупанти активізували роботи з замінування в районі Роботине - Вербове в Запорізькій області, щоб скувати Сили оборони України.

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