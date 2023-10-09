ЗСУ просунулися вперед на півдні та знищили десятки окупантів разом з технікою

Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ Таврія за добу виконали 795 вогневих завдань.

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У ЗСУ є просування на півдні / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Сили оборони України продовжують проводити наступальні операції на Мелітопольському напрямку, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Він розповів про те, що в українських військ є частковий успіх на захід від Вербового Запорізької області. Про це український генерал написав у Telegram.

За його даними, за минулу добу ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень, крім того здійснив 455 артобстрілів.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 795 вогневих завдань", - зазначив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Загалом втрати ворога склали 147 осіб. У ворога знищені:

2 танки;

3 ББМ;

одна артилерійська система;

3 склади боєприпасів.

Повідомлення а. Тарнавського / t.me/otarnavskiy

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала". Армія РФ зараз зосереджена саме на Авдіївці та Мар'їнці - продовжує там штурми, повідомив Олександр Штупун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ націлилися на звільнення великих міст. Микола Маломуж спрогнозував два напрямки, де ЗСУ можуть піти вперед.

Раніше повідомлялося, що рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога. На Куп'янському і Лиманському напрямках росіяни збільшили чисельність угруповання до 1000 одиниць. Можливо там половина всього потенціалу, який має РФ.

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